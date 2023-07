1.000 euro boete voor Franse spoorwegmaatschappij omdat TGV kat doodrijdt

De Franse spoorwegmaatschappij SNCF moet een boete betalen omdat een TGV een kat heeft doodgereden in het station van Montparnasse.

Op 2 januari 2023 vertrokken een moeder en haar 15-jarige dochter van Parijs naar Bordeaux met hun kat Neko. Maar in een moment van onoplettendheid ontsnapte het dier uit de reistas. Neko kroop onder het treinstel en hield zich daar verscholen. In allerijl brachten Neko’s baasjes de TGV-medewerkers op de hoogte. Toch besloten ze de hogesnelheidstrein zoals gepland te doen vertrekken, wat de 4-jarige kat fataal werd.

‘Het is maar een kat’, of ‘hij zal wel weglopen als de trein vertrekt’, werd hen gezegd. De TGV met 800 inzittenden vertrok op tijd, maar Neko overleed ter plekke. Moeder en dochter kregen wel een ticket aangeboden voor de volgende trein en de vraag of ze het dode dier wilden meenemen naar huis.

Het verhaal ging viraal in Frankrijk. Meer dan 100.000 mensen ondertekenden een petitie om de SNCF tot inkeer te doen komen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gaf enkele weken later te kennen ‘uitermate geshockeerd’ te zijn door de gebeurtenis.

De baasjes van Neko klaagden de Franse spoorwegmaatschappij aan wegens de ongewilde aanval op het leven van hun huisdier. Voor de rechtszaak werd ook een demonstratie gehouden in het station van Bordeaux uit solidariteit met Neko’s eigenaars. In een open brief schreef de moeder daarnaast dat de SNCF blijk heeft gegeven van ‘een gebrek aan empathie en hoffelijkheid’ door tot dusver niet te reageren op het incident.

Het hoofd van de politierechtbank oordeelde dat SNCF schuldig is aan nalatigheid: ‘Iedereen was gewaarschuwd over Neko’s aanwezigheid op de sporen. De trein had nooit mogen starten.’ De boete van 1.000 euro wordt uitbetaald aan de moeder en dochter.

Lees ook