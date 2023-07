Olivia en Noah blijven de populairste namen voor pasgeborenen

Voor het vierde jaar op rij is Olivia de meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes in België in 2022. Ze behoudt de voorkeur boven de naam Emma, die 16 jaar lang de populairste naam was, maar in 2019 haar eerste plaats moest afstaan. Noah is voor het tweede jaar op rij de populairste voornaam bij jongens, voor Arthur en Liam, die Louis op het podium vervangt.

Olivia is de populairste voornaam van meisjes die geboren zijn in 2022. 636 baby’s kregen de naam Olivia. Dat zijn er 56 meer dan het jaar ervoor en 179 meer dan de 457 baby’s die Emma als voornaam kregen. Louise neemt dit jaar opnieuw de derde plaats in op het podium.

Tot de grootste stijgers in de top 100 vinden we eerst Alma, 98 keer gegeven, een stijging van 118% in vergelijking met 2021, Romée die met 114% toeneemt en 124 keer werd gegeven en Alba die dit jaar opnieuw met 64% is gestegen en nu de top 20 binnenkomt met 261 pasgeborenen die deze voornaam dragen. Andere voornamen die in 2021 in de lift zitten, zijn: Lya (90, +61%), Gloria (87, +45%), Eloïse (96, + 39%), Ambre (150, +36%) en Luna (274, +30%).

Bij de jongens die in 2022 in België geboren werden, is Noah de populairste voornaam. 657 kinderen kregen die voornaam. Dat zijn er 30 meer dan het jaar ervoor, toen Noah ook al de populairste voornaam was. Noah wordt gevolgd door Arthur en Liam, die Louis vervangt op de derde plaats. Andere voornamen in de top 100 die aan populariteit winnen, zijn: Charles (174, +40%), Naël (170, +34%), Jayden (118, +34%), César (119, +25%), Robin (172, +19%) en Owen (138, +19%).

Veel Belgen heten Jean en Maria

In 2022 waren er in België 63.736 personen met Jean als voornaam, tegenover 62.754 personen die Marc heetten. Dat is veranderd in 2023: Marc (62.023) overtreft Jean (61.456). Patrick staat op de derde plaats (50.011) en Luc op de vierde (47.402). Daarna volgen Michel (44.434), Philippe (40.822) en Jan (39.341).

Bij de vrouwen blijft Maria koploper: 108.358 vrouwen dragen die voornaam tegenover 112.382 in 2022 en 116.317 in 2021. De top 10 blijft ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, met uitzondering van Anna, de enige voornaam die stijgt en de tiende plaats overneemt van Isabelle.

De klassieke voornamen die de topposities in het klassement innemen, blijven dalen. De frequentie van de zeven meest voorkomende voornamen daalt, terwijl de frequentie van de laatste drie in de top 10 stijgt: Mohamed staat op de achtste plaats met 36.218 personen (+777), David staat op de negende plaats met 36.129 personen (+230) en Thomas staat op de tiende plaats met 34.923 personen (+18). De namen in de top 10 blijven echter identiek aan die van vorig jaar, met als enige verandering een stijging van één plaats voor Marc en Mohamed.

De top 10 is bij de vrouwen dan als volgt: Maria (108.358), Marie (88.519), Martine (39.897), Nathalie (39.888), Monique (37.591), Anne (36.681), Rita (33.703), Nicole (31.682), Christine (31.220) en Anna (30.739).

Lees ook