Van pizza tot praline: het beste eten van Brussel

Houden van Brussel vraagt wat tijd en oefening, maar proeven van Brussel is makkelijk: of je nu van snackbars houdt of van haute cuisine, Brussel heeft wat je zoekt, en wij helpen je het te vinden. Om je meteen naar de beste pizzeria’s, de meest verrassende broodjeszaken en de avontuurlijkste restaurants te leiden, stelden we met een team van Brusselse fijnproevers een adressengids samen: genoeg om een leven lang lekker te eten.

La Clef d’Or

Een instituut naast de dagelijkse rommelmarkt op het Vossenplein

Uiensoep met gruyèrekaas, spek met eieren, vleesbrood, belegde pistolets, zes verschillende soorten croque-monsieurs of koffie uit de thermos: voor haute cuisine ben je hier aan het verkeerde adres. Toch zit het terras van het volkscafé elke zonnige dag afgeladen vol, van zonsopgang, wanneer de rommelmarkt begint, tot sluitingstijd, ergens rond vijven. Ook binnen is het gezellig toeven: het interieur katapulteert je een paar decennia terug in de tijd en omdat je op drukke momenten bijna op de schoot van je buur zit, raak je makkelijk aan de praat met de vieux marolliens, toeristen en hippe vogels.

Vossenplein 1, 1000 Brussel

Le 203

Verfijnde wereldkeuken

Chef Richard Schaffer werkte in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië en Frankrijk, en dat proef je in zijn kosmopolitische gerechten. Le 203 is basic ingericht, zodat alle aandacht naar het bord gaat. Verfrissend: Schaffer heeft het systeem van reserveringen afgeschaft, en past het first come, first served-principe toe.

Waterloosesteenweg 203, 1060 Sint-Gillis

Bab Al-Hara

De beste hummus van de stad

Aan het begin van de Bergense Steenweg, vlak bij de Anderlechtsepoort, ligt een strook van een paar honderd meter met tientallen Libanese en Syrische eethuisjes en winkels. Eigenlijk zijn ze allemaal de moeite, maar als we een winnaar moeten kiezen, dan wel Bab Al-Hara. Krakend verse salades, smeuïge baba ganoush, met rijst gevulde wijnbladeren en bediening met een brede glimlach. Als het snel moet gaan, kies dan een falafelsandwich uit het vuistje; heb je meer tijd, ga dan voor de mixed grill met een selectie mezzes – je leeft tenslotte maar één keer. Ideaal adresje ook voor veganisten en vegetariërs.

Bergensesteenweg 62, 1070 Anderlecht

Certo

Italiaans mini-eethuis

Federico Mazzoni, afkomstig uit Rome, slaagt erin om twintig gasten, drie tooghangers, een chef en twee hulpchefs, een dienster en zichzelf in dit kleine eethuis te doen passen, en dat is een mirakel. Maar de heerlijke bereidingen van chef Chiara De Stefano uit Napels doen je de krapte snel vergeten. De wijnkaart loopt over van de uitmuntende wijnbouwers, hoofdzakelijk uit – wat dacht u? – Italië.

Lang-Levenstraat 48, 1050 Elsene

Fermenthings

Oud voedsel in een nieuw jasje

In Be-Here, een Lakens bedrijvencentrum voor lokale en duurzame initiatieven, huist behalve een fietsenmaker, een bioshop en een taartenwinkel ook Fermenthings. Je vindt er gefermenteerde groenten in alle kleuren en smaken, zelfgemaakte limonades, chilisauzen, bieren en ciders. Je kunt er ook brunchen, workshops volgen of lezingen bijwonen.

Dieudonné Lefèvrestraat 4, 1020 Laken

Gourmets Everyday

Authentiek Chinees

Hier vind je geen kip in zoetzure saus of andere, aan westerse smaakpatronen aangepaste gerechten, maar wel de authentieke szechuankeuken. Die wordt gekenmerkt door heel pittige gerechten, maar anders dan bij veel andere pikante keukens, komen de verschillende smaken echt tot leven en proef je ze bij elke hap. Wie niet van spicy houdt, hoeft Gourmets Everyday niet links te laten liggen. De kaart is uitgebreid, en de bazin maakt je graag wegwijs in de verschillende gerechten. Hier geldt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd, want de gerechten laten zich makkelijk delen. Onze aanraders: de boeuf szechuan, het gestoofde buikspek, de groene groenten in oestersaus en de ravioli à la Pékinoise.

Visverkopersstraat 10, 1000 Brussel

Frederic Blondeel Chocolate Factory

Beter dan het boek van Roald Dahl

Een grote, anonieme poort aan het Park Victoria in Koekelberg leidt naar het atelier van Frederic Blondeel, een van de beste chocolatiers van ons land. Zijn handgemaakte pralines en chocolade vind je in de betere winkels, maar Blondeel is van vele markten thuis: in zijn atelier brandt hij ook koffie en je kunt er geweldig huisgemaakt ijs eten – dat is waarvoor de meeste mensen hier komen. Op de kaart staan klassieke smaken zoals pistache en koffie, maar ook gedurfde combinaties zoals kardemom met zwarte peper of cassis met bergamot, allemaal in hoorntjes die in zelfgemaakte chocoladesaus gedoopt worden.

Ganshorensestraat 39, 1081 Koekelberg

Mitake

Het lekkerste Congolese hapje in Matonge

Weinig takeaway-snacks zijn zo Congolees en toch zo perfect te krijgen in Brussel als mitake. De beignets zijn het perfecte hapje tussendoor, maar passen ook bij een zoete én een zoute maaltijd. En de allerbeste kan je kopen in Matonge. Loop door de Matonge-galerij tussen de Elsense- en de Waversesteenweg en je stuit op een kleine shop. Geen naambord, geen zitplaats, maar wel geurige kip, plantain (bakbanaan) en mitake.

Cassonade

Een solidair restaurant achter de Mariemontkaai

Wanneer je de hoek van de Manchesterstraat rondt, kun je het geluid van pure gezelligheid al horen. In het midden van de straat ligt Cassonade, een restaurant waar je niet alleen een lekkere maaltijd, maar ook een goed gesprek met een onbekende voorgeschoteld krijgt. Het is in de eerste plaats een ontmoetingsplek. Of specifieker: een solidair restaurant, waar je zelf je bijdrage kiest en zo de maaltijd van de volgende persoon betaalt. Je kunt er elke weekdag terecht voor ontbijt en lunch, geserveerd in het restaurant of op het terras, waar de ruime tafels je uitnodigen om samen met anderen te eten. Er worden gerechten van overal ter wereld klaargemaakt en iedereen krijgt dezelfde portie (je kunt kiezen uit veggie of vlees).

Manchesterstraat 25, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

La Piola Pizza

De beste pizza’s van het land

Of we het te danken hebben aan de vele Italianen die bij de Europese instellingen werken, weten we niet, maar Brussel is een waar paradijs voor pizzaliefhebbers. La Piola is het neusje van de zalm: vorig jaar werd het pizzahuis in Sint-Joost-ten-Node bekroond met een achtste plaats in de Europese ‘50 Top Pizza’. Proef hier onder meer de ‘Siciliana o’ cornicione’ met aubergine, tomaten en fior di latte, waarvan de deegrand werd gevuld met ricotta, een knap staaltje pizzaiolo-vakmanschap. De wijnkaart, vaak een zwak punt in pizzeria’s, is verrassend goed: meer dan veertig Italiaanse wijnen op fles en enkele suggesties per glas.

Sint-Joostplein 8, 1210 Sint-Joost-ten-Node

Humus & Hortense

Volledig vegan

Nicolas Decloedt was zelf al vegetariër toen hij nog werkte in toprestaurants als In De Wulf en Bon Bon. Hij begon met een gastentafel in zijn eigen huis in Brussel, om te testen of de markt al rijp was voor een plantaardige keuken. Toen hij daarvan overtuigd was, startte hij met een volwaardig restaurant, eerst vegetarisch en later vegan, dat zich algauw opwerkte tot een van de plantaardige topadressen in ons land.

De Vergniesstraat 2, 1050 Elsene

Lagrange Points Brussels

Culturele hub en koffiebar mét boeken in de Marollen

Nadat je op het Vossenplein hebt rondgesnuffeld, kun je op amper twee minuten wandelen bij Lagrange Points terecht voor een lekker glaasje thee, een maté of een oosterse koffie. Ook zoete Arabische desserts of wijnen staan op de menukaart. Bij Lagrange Points wordt de Arabische cultuur gevierd met gezellige concerten, dansavonden en gesprekken in intieme sfeer. Je kunt er boeken vinden van Rumi, Edward Said en minder bekende auteurs uit het Midden-Oosten. De muren zijn bekleed met kunstwerken, de bar is versierd met Arabische kalligrafie en de oranje hanglampen en de unieke meubelstukken maken dat je je hier meteen thuis voelt.

Huidevettersstraat 114, 1000 Brussel

Le Petit Lion

Volks vertier

Omdat ze zich niet meer thuis voelden tussen alle chique, nieuwe galeries en hippe vintagewinkels, gaven de vroegere uitbaters van dit Brusselse instituut er eind 2016, na ruim 40 jaar, de brui aan. Gelukkig hebben de nieuwe eigenaars amper iets veranderd aan Le Petit Lion. Nog steeds ruikt het café naar asbakken en zuur bier – de geur zit wellicht zo diep in de muren en de vloer, dat je het hele gebouw zou moeten slopen om ervan verlost te zijn – en in tegenstelling tot veel cafés in de buurt die hun ritme hebben afgestemd op de dagelijkse rommelmarkt op het Vossenplein, sluit Le Petit Lion pas ’s nachts de deuren. Een ideale plek om af te spreken voor je gaat dansen. Grote kans dat je blijft plakken omdat het er zo fijn is.

Hoogstraat 232, 1000 Brussel

Chez Richard

Een kleine bistro aan de Zavel

Met zijn chique bars, vele galeries en exquise chocoladewinkels is de Zavel zowat de tegenpool van de aangrenzende, volkse Marollen. Niet iedereen zal het Belgische mekka voor antiekhandelaars en verzamelaars van oude kunst appreciëren, maar we willen u toch ten zeerste aanraden om eens halt te houden bij Chez Richard. Binnen is er amper plaats om te zitten, maar de bistro op de hoek van de Minimenstraat en de Grote Zavel heeft een gezellig, Parijs aandoend terras dat het hele jaar door uitgestald staat. Je kunt er frisse en verrassende wijnen drinken, terwijl je geniet van de huisgemaakte garnaalkroketten, een portie mosselen of de dagschotels.

Minimenstraat 2, 1000 Brussel

Cantillon

Tijdreizen met een glaasje bier

Tussen het Zuidstation en de Bergense Steenweg ligt een van de parels aan de kroon van ons bierpatrimonium. Brouwerij Cantillon is een van de oudste, ambachtelijke brouwerijen in België, en de laatste in haar soort in Brussel: sinds 1900 brouwt de familie Cantillon er onafgebroken het befaamde Geuzebier, op basis van verschillende Lambikbieren. Een bezoek aan de brouwerij (5 euro, twee degustaties inbegrepen) is een tijdreis. Zodra je over de drempel stapt, krijg je de indruk in een oude boerderij te zijn beland.

Gheudestraat 56, 1070 Anderlecht

Chabrol

Slowfood in Schaarbeek

Zussen Sophie (in de zaal) en Marie (in de keuken) bestieren dit prachtig ingerichte eethuis waar het vlees, de vis en de groenten lokaal gekweekt zijn en de seizoenen volgen. Om te tonen dat het hen menens is, staan alle leveranciers in witte stift op het raam genoteerd. De verfijnde gerechten zien eruit als kunstwerkjes op een bord en kosten zelden meer dan 20 euro. Chabrol is open van dinsdag tot vrijdag, en alleen ’s avonds. Reserveren is dus aangeraden.

Louis Bertrandlaan 61, 1030 Schaarbeek

Le Vieux Mila

Gezellig Afrikaans eethuis

Le Vieux Mila, genoemd naar de Kameroense voetballer Roger Milla, serveert al ruim twintig jaar gerechten op grootmoeders wijze. Houd je klaar om verrast te worden – tenzij je wel vaker West-Afrikaans eet – want uitbater Parfait past zijn gerechten niet aan de West-Europese smaakpapillen aan. De bakbanaan en de chicken wings zal iedereen lusten, maar probeer zeker ook eens de ndolé of de gesmoorde tilapia (tropische zoetwatervissen).

Moskoustraat 28, 1060 Sint-Gillis

Nénu

Modern Vietnamees

Deze Vietnamese bistro in de Louizawijk wordt gerund door Anh-tu Pham, van wie de ouders Nénuphar uitbaten. Dat klassieke Vietnamese restaurant in Sint-Lambrechts-Woluwe is een vaste waarde in de hoofdstad, maar het mag wel een tikkeltje moderner, moet Anh-tu Pham gedacht hebben. Hij werkte deze hippe formule uit met een boeiende wijnkaart en kleine gerechten om te delen.

Dejonckerstraat 21, 1060 Sint-Gillis

Moka

Koffie, maar geen avocadotoast

Elke grote stad heeft ze: schattige, op Scandinavische leest geschoeide koffiebars met witte tegels tegen de muur, een grote Monstera deliciosa op de vensterbank en een te dure avocadotoast op het menu. Niets van dat alles bij Moka, vlak bij het Sint-Goriksplein. De gatenplanten hangen hier in zelfgemaakt macramé aan het plafond en de serveuses hebben hun muziek graag hard en luid. Bovendien zijn het geen ochtendmensen en gaat de luifel vaak pas na de middag omhoog. Maar geen nood: dat maken ze goed door ’s avonds extra lang open te blijven (er worden namelijk ook bier, cocktails en wijn geserveerd).

Rijkeklarenstraat 5, 1000 Brussel

Excelsior Stam Cool Café

Het kloppende hart van Jette

Jarenlang was de citymarketingslogan van Jette: ‘Dorp in de stad’. Een dorp is Jette al lang niet meer, maar Café Excelsior bleef wel een dorpscafé. Geopend in de jaren vijftig vormde het samen met de achterliggende parochiezaal een geheel. Een tiental jaar geleden onderging het pand een make-over zonder verraad aan het oorspronkelijke karakter. Een café met een zeldzame, échte sociale mix. Tien werelden, ettelijke craft beers. Op dinsdag blaast de fanfare er uit, op woensdag is het een jeugdhuis, in het weekend zijn er stomende dj-sets. Vroeger trof je er wel eens redacteurs van deze krant aan, dansend op tafel.

Sint-Pieterskerkstraat 8, 1090 Jette

DE 5 BESTE SNACKBARS

1. Los Charros

Het is een cliché, maar als er altijd Mexicanen in een Mexicaans restaurant zitten te eten, ben je aan het goede adres. In dit mini-eethuis in de Lakensestraat vind je dan ook the real deal. De taco’s, guacamole, tostada’s en zwartebonensoep met chorizo: alles is homemade en niet geadapteerd aan de Europese smaakpapillen. Heb je het graag pikant, vraag dan zeker naar de spicy sauzen.

Lakensestraat 56, 1000 Brussel

2. Tonton Garby

Tip voor de pendelaars die uitstappen in Brussel-Centraal: de belegde broodjes bij Garby zijn lekker, correct geprijsd en royaal belegd met kwaliteitskazen. Kan je niet kiezen uit de tientallen opties? Laat je dan vooral leiden door de uitbaters. Zij laten je met veel plezier proeven van hun Baskische blauwe kaas of Belgische geitenkaas met veenbessen. Door de persoonlijke service kan de wachttijd oplopen, dus probeer voor de middag al je broodje te komen halen.

Duquesnoystraat 6, 1000 Brussel

3. Emirdag

De beste köfte van Brussel eet je hier. Je kunt de gebakken lamsgehaktballetjes tussen een stokbrood krijgen of als gewoon gerecht, maar de ingrediënten zijn identiek: vlees, een paar blaadjes sla, schijfjes tomaat, rauwe ui en een paar gegrilde groene pepers. Zijn die te pikant? Blussen doe je met Ayran, een Turks koud drankje op basis van yoghurt, zout en water. Ook de linzensoep is een aanrader.

Er zijn drie Emirdags in Schaarbeek, en ook eentje op de Karreveldlaan in Molenbeek.

Karreveldlaan 1, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

4. Elbow

Fans van de Amerikaanse eetcultuur komen in deze nostalgische American diner zeker aan hun trekken. Hier vind je warme en koude Amerikaanse sandwiches met beleg als pastrami, tonijnsalade, venkelworst of gebakken kip met ui en gesmolten kaas. Om mee te nemen, of om ter plaatse op te eten aan de toog.

Vredestraat 32, 1050 Brussel

5. Akid Bab Alhara en bakkerij Beyrouth

Is een lijst met de beste snacks ooit volledig zonder pizza? Dat dachten we niet. Alleen serveren Akid Bab Alhara en Beyrouth geen Napolitaanse of Romeinse pizza, maar man’ouche, een Libanees flatbread dat veel weg heeft van een pizza. Wie het graag kruidig heeft, kiest hier de man’ouche za’atar, een kruidenmix met onder meer tijm en sumak, wie niet vies is van kaas gaat voor de man’ouche fromage. Eet je allebei graag? Dan schuiven ze met plezier een half-om-halfversie voor je in de oven.

Bergensesteenweg 54 en Bergensesteenweg 80, 1070 Anderlecht.

3 MARKTEN VOOR FIJNPROEVERS

1. Van Meenenplein

Dit is geen groots opgezette markt, maar het beperkte aantal kraampjes draagt bij aan een dorpse sfeer. Culinaire meerwaardezoekers vinden hier wekelijks hun zuurdesembrood, biogroenten en kazen. Toevallige passanten worden ongetwijfeld aangezogen door het samenspel van geuren. Denk aan Congolese beignets, Thaise curry en burgers. Onze persoonlijke favoriet? Grootmoeders wafels, ter plaatse gebakken.

Wanneer? Maandag van 12 tot 19 uur, of 19.30 uur bij mooi weer.

Maurice Van Meenenplein, 1060 Sint-Gillis

2. Châtelain

Châtelain is een begrip onder hippe Brusselaars. Op dit plein met Parijse sfeer is het elke woensdag vakantie. Jonge eurocraten, uitgeweken Fransen en iedereen daartussen viert hier de aanloop naar het weekend. Breek de week met oesters en een glas bubbels of ga op culinaire ontdekking tussen de vele kraampjes. Piadine, arancini, Bretoense pannenkoeken ... Het aanbod is eindeloos. De wachtrijen zijn dat helaas ook.

Wanneer? Woensdag van 14 tot 19 uur.

Kasteleinsplein Elsene

3. Les Ecuries van de Tram

Les Ecuries van de Tram is een overdekte biomarkt in het centrum van Schaarbeek. De historische tramdepots deden ooit dienst als stallen voor de trampaarden, maar werden intussen gerestaureerd tot een sociale ontmoetingsplaats. Op vrijdag en zaterdag kopen bezoekers er biologische groenten, fruit, vlees en andere eetwaren, rechtstreeks van de producent. Afsluiten doe je met een koffie en/of concert in het aangrenzende café.

Wanneer? Vrijdag 14 tot 19 uur, zaterdag 8.30 tot 13.30 uur.

Rubensstraat 95, SchaarbeekRubensstraat 95, Schaarbeek

5 WERELDSE SUPERMARKTEN

1. El Pueblo Latino

In dit kleine kruidenierswinkeltje vlak bij de Hallepoort vind je alles wat je nodig hebt als je zin hebt in taco’s. Speciale kruiden, chilisauzen, tien verschillende soorten bonen in blik … Het uitgebreide assortiment komt vooral uit Mexico en Colombia en staat tot aan het plafond gestapeld. Je kunt er ook snacks kopen, zoals gerookte ribbetjes of huisgemaakte empanada’s.

Jean Volderslaan 52, 1060 Sint-Gillis

2. The Great Market

Wie graag Libanees, Turks of Marokkaans eet, vindt gegarandeerd zijn gading in deze mediterraanse delicatessenwinkel. In de verschillende togen vind je onder meer dolma’s en humus in vele smaken, maar ook kant-en-klare rijstschotels en een uitgebreid assortiment koekjes.

Leuvensesteenweg 650, 1030 Schaarbeek

3. Stival

Door onze migratiegeschiedenis én de Europese instellingen vormen de Italianen een van de belangrijkste bevolkingsgroepen van de hoofdstad. Dat zij niet elke dag gekookte aardappeltjes met worst en appelmoes eten, is geweten, en dus zijn er verschillende supermarkten die zich uitsluitend richten op de Italiaanse keuken. Stival is een van de grootste. Vind je hier niet wat je zoekt, dan vind je het wellicht nergens in België.

Vanderkinderestraat 540, 1180 Ukkel

4. Sapori Mediterranei

Deze kleine Italiaanse traiteur moet het hebben van zijn geweldige selectie etenswaren. Zodra je over de drempel stapt, waan je je in een klein Italiaans dorp. Opgepast: met de bankkaart kun je hier niet betalen, want – in de woorden van de eigenaar – ‘de banken zijn al rijk genoeg’.

Wayezstraat 27, 1070 Anderlecht

5. Tagawa

Dé Japanse supermarkt van Brussel, met duizend-en-een ingrediënten in de meest kleurrijke verpakkingen en heerlijk verse gerechten. Je kunt er een bentobox kopen voor je lunch, verse sushi, zeewiersalade of een met vlees gevulde bun. Verder vind je er ook sake, (kook)boeken, thee en een uitgebreid diepvriesassortiment met genoeg verschillende soorten gyoza’s om een jaar in een atoomschuilkelder te overleven.

Er zijn vijf Tagawa’s in Brussel. De oorspronkelijke winkel ligt vlak bij het Flageyplein.

Vleurgatsesteenweg 119, centrum Brussel

DE 6 BESTE WIJNBARS

1. Winery

De pionier van het wijnbar-concept in de hoofdstad, dat nu drie vestigingen telt. Zowel klassieke als meer avontuurlijke wijnliefhebbers vinden hier hun gading.

Drie Lindenstraat 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde

2. Rubis

Deze sympathieke wijnbar ligt vlakbij het gemeentehuis van Sint-Gillis, de Brusselse gemeente waar heel wat vernieuwende horecaconcepten het licht zien.

Adolphe Demeurlaan 41, 1060 Sint-Gillis

3. Rebel

De kleine bar met natuurlijke wijnen en smakelijke kleine gerechten zit altijd zodanig vol dat het hippe publiek overloopt tot in de straat.

Lesbroussartstraat 48, 1050 Elsene

4. Le Bain des Dames

Als hun eigen shift achter de rug is, komen Brusselse chefs en sommeliers hier voor de fantastische wijnkaart en de verrukkelijke mediterrane hapjes.

Vleurgatsesteenweg 186, 1050 Brussel

5. Calmos

Twee vrienden, wijnliefhebbers in hart en nieren, openden deze wijnbar, helemaal gewijd aan natuurlijke wijnen. Kleine hapjes stillen de eerste honger.

Taminesstraat 1, 1060 Sint-Gillis

6. Titulus

Deze goede wijnwinkel, vooral gericht op natuurlijke wijnen, herbergt ook een wijnbar en een kruidenierszaak.

Waversesteenweg 167A, 1050 Elsene