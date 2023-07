Tijdens een concert in Las Vegas heeft Adele haar fans op een ludieke manier laten weten dat ze geen spullen naar het podium mogen gooien. Ze vindt dat toeschouwers tegenwoordig geen fatsoen meer hebben tijdens optredens. Met de uitspraken verwijst ze naar concerten van onder anderen Bebe Rexha en Pink eerder deze maand.

Midden juni gooide een fan een telefoon naar het hoofd van Bebe Rexha. Ze verliet haar show vroegtijdig en moest gehecht worden. Later liet ze weten dat het goed met haar ging en toonde ze ook het blauwe oog dat ze overhield aan het incident. De 27-jarige man die de telefoon gooide werd gearresteerd en aangeklaagd.

Enkele dagen later was Pink aan de beurt. De Amerikaanse zangeres kreeg tijdens een concert in Londen een zakje met assen naar het hoofd. De assen zouden van de moeder van een fan zijn. Pink was duidelijk aangeslagen en legde het zakje al snel terug weg. Op sociale media komt er veel kritiek op het voorval.

Ook tijdens een optreden van de Amerikaanse zangeres Ava Max eind juni liep het mis. Een agressieve fan klom het podium op en gaf haar een slag in het gezicht. De zangeres reageerde op Twitter dat de man niet meer welkom is bij haar shows.

