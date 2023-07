Jong VLD’er herhaalt pleidooi voor voorzittersverkiezingen

Jong VLD’er Jef Druyts is misnoegd over de aanstelling van Tom Ongena als waarnemend voorzitter van Open VLD. Ongena is ‘de trotse voorzitter van Open VLD geworden met welgeteld… 0 stemmen’, tweette Druyts dinsdag. Hij vindt dat tegenkandidaten de kans moeten krijgen om het op te nemen tegen Ongena.

De wrevel groeit binnen de basis van de partij omdat er na Egbert Lachaerts ontslag geen voorzittersverkiezingen kwamen. Het uitgebreide partijbestuur stemde dinsdag in met het voorstel van premier Alexander De Croo om Ongena aan te stellen. Op een congres zullen de leden zich wel kunnen uitspreken, besliste het partijbureau, maar dat congres zal pas in september plaatsvinden. Het blijft bovendien onduidelijk wat er te gebeuren staat op dat congres, en als er gestemd zal worden of niet.

Dat volstaat allemaal niet voor Druyts. Volgens hem nopen statuten zoals waarnemend voorzitter tot verkiezingen, en die zijn niet in zicht. ‘Ik snap de moeilijke situatie waarin de partijtop zich bevindt. Als liberalen staan we voor liberale principes. Voer die ook consequent door in de partij’, verklaarde hij in De Ochtend op Radio 1. Als andere kandidaten het niet tegen Ongena kunnen opnemen, heeft zijn aanduiding de ‘schijn van achterkamerpolitiek’.

Maandag werd al een petitie gelanceerd door leden van Jong Open VLD getiteld redopenvld.be. Ze hopen voldoende handtekeningen in te zamelen om een volledig nieuw partijbestuur te verkiezen. Momenteel wordt dat te veel gedomineerd door de oude garde – de De Guchts, De Croos en Guy Verhofstadt. Van de 1.000 benodigde handtekeningen waren er woensdagmorgen al 600 binnen.

