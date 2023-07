Ook asielzoekers in kraakpand moeten bed, bad en brood krijgen, oordeelt Brusselse rechtbank

De Belgische overheid moet tachtig asielzoekers die in de Wetstraat een gebouw kraken onder meer matrassen, douches en drie maaltijden per dag aanbieden. Dat heeft de Brusselse arbeidsrechtbank beslist.

Sinds eind april kraken ongeveer tachtig asielzoekers een gebouw in de Wetstraat, pal naast de hoofdzetel van CD&V - de partij van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor. Volgens vrijwilligers die de krakers bijstaan, gaat het om mensen die een asielaanvraag hebben ingediend en recht hebben op een plaats in een opvangcentrum. België slaagt er al maanden niet in om alle asielzoekers die opvang te bieden. Het werd daarvoor al meer dan duizend keer door een rechtbank veroordeeld.

Ook de krakers uit de Wetstraat trokken naar de Brusselse Arbeidsrechtbank - niet met de eis om een opvangplaats te krijgen, wel om de Belgische staat te laten veroordelen om hun bezetting te ‘omkaderen’. ‘Zodat deze ‘kan verdergezet worden in omstandigheden die voldoen aan de menselijke waardigheid’, zegt advocate Marie Doutrepont.

De arbeidsrechtbank gaf de eisers gelijk. Ze veroordeelde de overheid tot ‘het zorgen voor dagelijkse en effectieve terbeschikkingstelling van douches in de nabijheid van het gebouw, het voorzien van kledij, dekens, lakens, matrassen, de dagelijkse verstrekking van drie maaltijden per dag, dringende medische bijstand en dringende medische verzorging’.

Dwangsommen

Het gaat om grotendeels dezelfde voorzieningen - bed, bad en brood - die de overheid in opvangcentra aan asielzoekers moet bieden. ‘Dat Fedasil en de Belgische staat geen opvangmogelijkheden bieden, kan er niet toe leiden dat zij hun andere verplichtingen die materiële bijstand in de zin van de opvangwet vormen, delegeren aan vrijwilligersorganisaties, afhankelijk van hun mogelijkheden, en aan humanitaire organisaties met beperkte middelen’, schrijft de rechter in zijn vonnis.

Als dat vonnis niet wordt nageleefd, moet de overheid dwangsommen betalen van 100 euro per dag en per bewoner van het kraakpand.

