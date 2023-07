Zomer drukt woensdag tijdelijk pauzeknop in

Woensdag start grotendeels droog met af en toe wat zon. Later komen er meer wolken opzetten en is een bui niet uitgesloten, lokaal met een donderslag.

Op veel plaatsen zijn rukwinden tot 70 km/u mogelijk. Het kwik klimt niet hoger dan 15 à 20 graden, meldt het KMI.

Woensdagnacht zijn er hier en daar eerst nog enkele buien mogelijk, maar geleidelijk wordt het overal droog en licht bewolkt tot helder. De minima schommelen tussen 7 en 12 graden bij een matige wind.

Donderdag start zonnig maar al snel wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met stapelwolken. Lokaal is er een bui mogelijk, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima schommelen tussen 18 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag wordt het zonnig en gevoelig warmer. De maxima schommelen op de meeste plaatsen tussen 25 en 28 graden. De wind is zwak tot matig uit zuidoostelijke richtingen.

Zaterdag is het zonnig en wordt het zwoel. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op enkele onweersbuien. De maxima schommelen rond 30 graden in het centrum van het land.

Ook zondag wordt het warm en zwoel maar verwacht het KMI soms intense onweersbuien, vooral over het centrum en oosten van het land. Begin volgende week blijft het op de meeste plaatsen droog en is het gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen rond 25 graden in het centrum van het land.