Macron bezoekt agenten om zijn steun te betuigen, omstreden inzamelingsactie levert miljoen euro op

De Franse president Emmanuel Macron heeft een politiekazerne in Parijs bezocht om zijn steun aan te bieden na verschillende nachten van rellen. Dat meldt het Elysée maandagavond.

De president ging samen met zijn minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin naar de Bessières-kazerne in het 17e arrondissement van de hoofdstad, waar de nachtelijke BAC (de antimisdaadbrigades, red.) en departementale interventie-eenheden zijn gevestigd. Het ging om een onaangekondigd bezoek.

Het staatshoofd had volgens zijn entourage een ontmoeting met verschillende agenten en brandweermannen. ‘Hij wilde bij hen aanwezig zijn om hen te bedanken voor hun mobilisatie van de afgelopen dagen en hen te verzekeren van zijn steun’, aldus het Elysée.

Het ging om Macrons eerst bezoek ter plaatse sinds de dood van de 17-jarige Nahel, afgelopen dinsdag. De president heeft intussen ook een staatsbezoek aan Duitsland voor onbepaalde duur uitgesteld.

Een inzamelactie voor de Franse politieagent die Nahel doodgeschoten zou hebben, heeft al meer dan een miljoen euro aan donaties opgeleverd. De crowdfunding leidt tot heel wat verontwaardiging in Frankrijk.

De inzamelactie werd gelanceerd door Jean Messiha, een omstreden extreemrechtse figuur in Frankrijk, om de familie van de agent te ondersteunen. Volgens de organisatoren ‘deed de politieman zijn job en betaalde hij een hoge prijs’.

‘Het feit dat het inderdaad iemand was die dicht bij extreemrechts stond die deze campagne heeft gelanceerd, draagt ongetwijfeld niet bij tot verzoening’, reageert de Franse premier Elisabeth Borne. Ze voegde eraan toe dat het ‘indien nodig’ aan de rechtbanken is om uitspraken te doen over de wettigheid van het fonds.

De oprichting en het succes van het fonds hebben geleid tot verontwaardiging, onder meer bij linkse politici. Zij stellen onder meer de ‘absolute onfatsoenlijkheid en afschuw’ aan de kaak en spreken over een ‘poel van schaamte’.

Ter vergelijking: een fonds ter ondersteuning van de familie van Nahel heeft tot nu toe zowat 200.000 euro opgeleverd, zowat vijf keer minder dan de actie voor de agent.

Intussen lijkt de rust relatief weergekeerd in Frankrijk en zijn er maandagavond nog geen grote incidenten gemeld. Er zijn wel opnieuw zowat 45.000 agenten en gendarmes gemobiliseerd. De voorbije dagen werden in totaal al zowat 3.915 mensen gearresteerd na de nachtelijke rellen.

