Anohni treurt, maar vergeeft ook

ANOHNI & THE JOHNSONS My back was a bridge for you to cross Secretly Canadian

Zeven jaar na haar giftige protestalbum Hopelessness pakt Anohni de draad weer op met The Johnsons, haar begeleidingsband die genoemd is naar lgbti-activiste Marsha Johnson (die de hoes siert). Het is meteen haar meest gevarieerde album, gebouwd op een heel diep soulgevoel, op de dynamische contrasten tussen folk- en rockgitaar, de jazzy ritmiek, soms tedere strijkers (gearrangeerd door Rob Moose) en die unieke androgyne stem die, vaak als falset, focust op twee thema’s die haar altijd al beroerden: burgerrechten en ecologie.

Anohni eert inspiratoren (‘It must change’), verplaatst zichzelf in schrikrollen (‘Go ahead’) en treurt vanuit haar diepste hart om de teloorgang van de wereld (‘Why am I alive now’). Haar teksten bloeien open in soms erg neerslachtige weltschmerz, maar niet zonder af en toe hoop te laten schijnen, want in onze strijd voor de planeet kunnen we elkaar misschien ook beter leren verdragen, poneert ze. Producer en gitarist Jimmy Hogarth schreef mee aan deze intense plaat die muzikaal spontaan, maar weinig vernieuwend klinkt, en harde waarheden koppelt aan een aanmoediging om vooral te vergeven. (vpb)