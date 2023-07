Wisselvallig en koel

Vandaag is het ’s ochtends overwegend droog met lokale opklaringen. Vanaf de middag ontstaan er regenbuien met kans op onweer. Het is vrij koel voor de tijd van het jaar met amper 20 graden en een matige, tot vrij krachtige, westenwind. Er komen rukwinden voor tot 60 km/u aan zee.

Vanavond is er eerst nog kans op een bui, maar in de loop van de avond wordt het droog. Uiteindelijk wordt het vrijwel helder waardoor het flink kan afkoelen. De minima liggen tussen 6 graden in de Ardennen en 11 à 12 graden in Vlaanderen. De wind zwakt geleidelijk af gedurende de nachturen.