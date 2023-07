De Tour is amper aan haar vijfde dag toe, maar toch duikt het peloton vandaag al de Pyreneeën in. Wordt het, de Giro indachtig, klimmen met de handrem op of mogen we meteen vuurwerk verwachten?

Na het al lastige openingsweekend in het Baskenland kan de Ronde van Frankrijk vandaag helemaal losbarsten. Uitzonderlijk vroeg duikt het peloton het hooggebergte in. Na de sprintfinish in Nogaro gaat ...