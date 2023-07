Red Lions gaan onderuit tegen Nederland

Nederland pakt voor het tweede jaar op een rij de eindzege in de Hockey Pro League dankzij twee overwinningen tegen de Red Lions. De Belgen waren de evenknie van Oranje in de finale, maar gingen wel onderuit.

In een rechtstreeks duel om de eindzege van de Pro League hebben de Belgische hockeymannen dinsdagavond in Antwerpen in het stof gebeten tegen Nederland. De Red Lions verloren hun slotmatch met 2-4 en moeten de titel aan een efficiënt Oranje laten.

De Red Lions hadden iets recht te zetten tegen Nederland na de smadelijke 1-6 nederlaag tegen Oranje van zaterdag. De olympisch kampioen werd nadien in de Nederlandse pers lacherig omschreven als ‘een oude ploeg vol dertigers’ die werd weggespeeld door de jonge honden van onze noorderburen. ‘De oudjes zijn klaar, de motivatie is groot’, had Florent Van Aubel vooraf aangekondigd.

Knullig balverlies

Maar net zoals zaterdag kwamen de Belgen al vroeg op achterstand nadat knullig balverlies van Arthur De Sloover genadeloos werd afgestraft. België reageerde met de gelijkmaker op strafcorner via de onvermijdelijke Alexander Hendrickx, maar dook wel met een 1-3-achterstand de kleedkamer in. De nummer één van de wereld toonde zich op de Wilrijkse pleinen opnieuw een stuk efficiënter dan de nummer twee op de mondiale ranglijst. Hendrickx bracht in het begin van de tweede helft nog even hoop met de aansluitingstreffer, maar de Nederlandse 2-4 op counter deed het licht uit. De Red Lions wonnen tien van hun zestien matchen in de Pro League en hebben flink wat huiswerk voor de start van het EK over zes weken in het Duitse Mönchengladbach.

Eerder op de avond verloren de Belgische vrouwen, de Red Panthers , met 1-2 van eindwinnaar Nederland. Ze staan vijfde in het klassement en eindigen hun Pro League woensdag tegen de VS.

Lees ook