Man uit Doornik overleden na vechtpartij met militairen

Een 37-jarige man uit Doornik die twee weken geleden in elkaar geslagen werd door militairen, is aan zijn verwondingen bezweken. Twee militairen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst, meldt het parket.

Het was in de nacht van 19 op 20 juni dat de militairen, die uit een café kwamen, ruzie kregen met een voorbijganger. Volgens het parket vormde een discussie over vrouwen de aanleiding. De militairen sloegen het slachtoffer bewusteloos. De man werd in levensgevaar opgenomen in het ziekenhuis en is nu dus overleden.

Het parket in Doornik laat weten dat de raadkamer dat het aanhoudingsmandaat waarschijnlijk zal herkwalificeren naar doodslag of slagen en verwondingen zonder de intentie te doden.