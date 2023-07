Trio met Yves Degryse en Barbara Raes neemt NTGent over

Theatermaker Yves Degryse en curatoren Barbara Raes en Melih Gençboyaci volgen Milo Rau op als artistiek leiders van NTGent. Voor het eerst komt een koppel aan het hoofd van een Vlaamse culturele instelling te staan.

Het nieuws werd pas volgende week verwacht, maar dinsdagavond hakte de raad van bestuur van NTGent al de knoop door. Yves Degryse, Barbara Raes en Melih Gençboyaci nemen vanaf oktober de artistieke leiding van het Gentse stadstheater over. Ze volgen daarmee Milo Rau op, die intendant wordt van de Wiener Festwochen. Het trio zal samen de krijtlijnen van Raus beleidsplan verder uitzetten en eigen accenten leggen. Onder zijn leiding verzekerde NTGent zich voor de komende tien jaar van een subsidie van 3,38 miljoen euro. Opvallend: Degryse en Raes worden niet alleen partners op de werkvloer, ze zijn dat ook in het echte leven. Het trio werd gekozen uit dertig kandidaten.

‘NTGent is geëvolueerd van een stadstheater met een vast ensemble naar een makershuis met diverse stemmen en artistieke praktijken’, laat het trio optekenen in een persbericht. ‘Dat rijke palet brengt ook een rijk palet aan vragen, uitdagingen en perspectieven met zich mee. Daarom geloven we dat die meerstemmigheid ook in het artistiek leiderschap aanwezig moet zijn.’ Milo Rau is alvast enthousiast over zijn opvolging: ‘Ik kon me geen mooiere verderzetting van mijn werk bij NTGent inbeelden en ik kijk ernaar uit om met Raes, Degryse en Gençboyaci verder te werken als huisartiest vanaf het seizoen 2024-2025.’

Vuurritueel in de stad

Naast rollen in de tv-series Callboys en Chantal is Yves Degryse vooral bekend als regisseur van Berlin. Het populaire Antwerpse gezelschap wordt straks naast Luanda Casella, Lara Staal en Milo Rau een van de nieuwe huismakers van NTGent. Met hun hoogtechnologisch documentairetheater zoomt Berlin in op ongewone plekken en verhalen en neemt het graag een loopje met de werkelijkheid. Met hun portretten over Jeruzalem, het Amerikaanse mijnwerkersdorpje Bonanza en Berlijn (The making of Berlin is in september nog te zien op Het Theaterfestival) toerden ze in 28 landen. Die focus op stedelijkheid zal Degryse ook bij NTGent verderzetten. Met Private lives plant Berlin alvast een nieuwe creatie voor de publieke ruimte.

Ook Barbara Raes is geen onbekende in de theaterwereld. Als programmator werkte ze voor kunstencentrum Buda en Vooruit (nu Viernulvier) tot ze in 2014 uitviel met een burn-out en de sector verliet. Ze schoolde zich om tot uitvaartbegeleider en richtte in 2016 Beyond the Spoken op, een werkplaats voor nieuwe afscheidsrituelen die ze leidt vanuit Lillo aan de Schelde, het verlaten havenarbeidersdorpje waar ze met haar gezin woont. Die praktijk zal ze onder de vleugels van NTGent verder uitbouwen. Zo zal het eerste volwaardige seizoen van het nieuwe trio in 2025-2026 ingezet worden met een vuurritueel in de stad.

De Nederlands-Duits-Turkse Melih Gençboyaci was één van de medeoprichters van het theatercollectief Schwalbe. Hij werkte de voorbije jaren bij Productiehuis Theater Rotterdam als curator en artistiek coördinator waar hij ruimte maakte voor de nieuwe generatie theatermakers en internationale samenwerkingen. Ook in Gent zal hij de rol van ontwikkelaar op zich nemen.

Lees ook