Het parcours van de Ronde van Frankrijk heeft in 120 jaar een enorme metamorfose ondergaan. Nooit speelde de wedstrijd zich op een kleinere zakdoek af dan dit jaar.

‘Cette année, le Tour de France, c’est le Tour d’Auvergne-Rhône-Alpes!’ De Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes, met als hoofdplaats Lyon, pakt er in advertenties trots mee uit: ze vormt dit jaar het decor van liefst tien van de 21 etappes, van rit 9 (Puy de Dôme) tot rit 18 (Bourg-en-Bresse).

Het is een opvallende paradox: qua mediabelangstelling blijft de Tour, met beelden in intussen 190 landen, als een olievlek uitdijen, qua parcours vertoont de wedstrijd op de buitenlandse start in Bilbao na steeds meer trekjes van een regionale koers. De Tour doorkruist dit jaar slechts 23 van de 96 departementen die la France métropolitaine rijk is, het laagste aantal ooit. In plaats van de Ronde van Frankrijk is de Tour steeds meer een ‘rondje’ in en buiten Frankrijk.

Elzasser dialect

De huidige Tourkaart kan moeilijk meer verschillen dan die van op de geboorteakte in 1903 en is het resultaat van een lange evolutie. De eerste Tour, 120 jaar geleden, was naar analogie met de zesdaagsen op de piste opgezet als een rittenkoers van zes etappes en volgde in wijzerzin min of meer de contouren van l’Hexagone: Parijs-Lyon-Marseille-Toulouse-Bordeaux-Nantes-Parijs. Een tracé dat het jaar nadien nog werd gekopieerd maar gezien het succes al vanaf de derde editie gestaag werd opgerekt, tot vijftien ritten aan het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Met het aantal ritten nam ook de afstand spectaculair toe: van ruim 2.400 kilometer in 1903 naar 5.745 in de door de Oost-Vlaming Lucien Buysse gewonnen editie van 1926, tot op vandaag de langste Tour ooit. Die evolutie stelde de organisatoren in staat om letterlijk steeds meer de grenzen op te zoeken en hun altijd beoogde grande boucle – letterlijk ‘grote lus’ – uit te tekenen. Steden in de ‘uithoeken’ als Rijsel, Nancy, Nice, Bayonne en Brest verschenen zo op de kaart. Die tocht langs de grenzen dreef de renners ook al snel de bergen in: in 1905 de Vogezen en de eerste (lagere) Alpentoppen, in 1910 het eerste hooggebergte in de Pyreneeën, nog een jaar later de eerste echte Alpenreuzen.

De Tour bakende als het ware het Franse territorium af. In 1919 schreef Tourbaas/journalist Henri Desgrange: ‘Straatsburg! Metz! Dit is geen droom! Wij gaan erheen, het is ons eigen land. (…) De Ronde van Frankrijk is compleet. Na het Normandische dialect, de Bretonse taal, de zingende krekels met het Provençaalse accent en het rauwe Vlaams moeten we ook van het Elzasser dialect kunnen genieten.’

Metz, dat pas na de Eerste Wereldoorlog van Duitse in Franse handen overging, had in 1907 ook al als eerste buitenlandse aankomstplaats dienstgedaan. Het paste binnen het nationalistische klimaat waar ook de sportwereld in baadde en zou in de Tour vanaf 1930 in een formule met landenploegen uitmonden.

Ronde van Europa

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de context. De landenformule had afgedaan en conform de tijdsgeest trok ook de wielersport de kaart van de internationalisering. Het was de periode waarin de Challenge Desgrange-Colombo, de voorloper van de huidige UCI WorldTour, het levenslicht zag, en ook België op de Tourkaart verscheen, met een eerste ritaankomst in 1947 in Brussel.

Het was ook in die tijd dat de kiem werd gelegd voor de mediatisering en commercialisering die de wielersport steeds meer zouden kenmerken. In 1948 draaide de Franse tv met een vaste camera bij de apotheose in het Parijse Prinsenpark de eerste rechtstreekse beelden van de Tour. In 1954 werd de Tour voor het eerst buiten de Franse grenzen op gang gevlagd. Voor Amsterdam citymarketing avant la lettre, voor de Tour ook een manier om de bedreiging van de in de steigers staande Ronde van Europa in de kiem te smoren.

Vanaf de jaren vijftig werd de traditionele grande boucle met start en aankomst in de Franse hoofdstad almaar vaker doorgeknipt en begon de Tour ook het binnenland te doorkruisen. Door verplaatsingen met de trein (vanaf 1960) en het vliegtuig (vanaf 1971) in te lassen tussen de aankomstplaats en de startlocatie van de volgende etappe konden de organisatoren het aantal etappeplaatsen opschroeven en de hoogst biedende selecteren. Een mechanisme dat ze verder aanzwengelden door twee of zelfs drie etappes op één dag te programmeren, wat in 1987 leidde tot een recordaantal van 25 etappes voorafgegaan door een proloog.

Episch karakter

Onder Jean-Marie Leblanc, de oud-renner en -wielerjournalist die in 1989 aan het hoofd van de Tour kwam, werd die wildgroei aan banden gelegd. Leblanc bleek ook niet ongevoelig voor het feit dat de Tour een ronde van heel Frankrijk moest zijn. Zo leidde hij in 2004 de karavaan naar de Creuse, het enige departement op het Franse vasteland waar de Tour nog nooit had halt gehouden.

De Tourkaart zou pas helemaal van gedaante veranderen na de aanstelling van Leblancs opvolger Christian Prudhomme in 2007. Geen brug lijkt sindsdien nog te ver. Na de meest zuidelijke Grand Départ in 2013 op Corsica volgde vorig jaar de meest noordelijke start ooit in Kopenhagen. Volgend jaar trapt Firenze de Tour op gang. ‘De grenzen van de Tour zijn de grenzen van de passie van de wielersport’, aldus Prudhomme.

Voor de voormalige tv-commentator Prudhomme zijn de kijkcijfers heilig. In een zapsamenleving komt het erop aan variatie te bieden. Daarom gaf hij parcoursbouwer Thierry Gouvenou de voorbije jaren de opdracht om de monotonie van meerdere vlakke ritten op rij te doorbreken en ook buiten de Alpen en Pyreneeën valstrikritten en postkaartlandschappen te zoeken. Of zoals de Franse semioticus Roland Barthes in 1957 al schreef: ‘De geografie van de Tour wordt volledig gedicteerd door het epische karakter van het evenement.’

Om een geanimeerd wedstrijdverloop in de hand te werken werd naar het voorbeeld van de Ronde van Spanje ook drastisch gesnoeid in de lengte van de etappes. Dit jaar zijn er nog slechts twee ritten langer dan tweehonderd kilometer, waarvan de langste (rit 2) slechts 209 kilometer: ongezien kort en minder dan de helft van de langste rit ooit, de 482 kilometer lange tocht van Les Sables d’Olonne naar Bayonne, vaste prik van 1919 tot 1924.

De Tour 2023 is bij uitstek die van de moderniteit, een epos dat wordt geschreven in alle vijf de bergmassieven die Frankrijk rijk is (Pyreneeën, Centraal Massief, Alpen, Jura en Vogezen), ingeleid met een pittig hoofdstuk in het Baskenland en afgerond met het obligate bezoek aan de fotogenieke hoofdstad.

Nooit bleven zoveel delen van Frankrijk van een Tourdoortocht verstoken als dit jaar. Henri Desgrange zou wellicht eens flink met de ogen knipperen. Maar daarom is ook na 120 jaar het aloude adagium niet minder waar: de organisatoren wikken, de renners beschikken.

