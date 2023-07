Bart De Wever (N-VA) beleeft ‘spannend momentje’ bij de landing

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Feest (1)

Bijna tien jaar op de troon, dat vraagt om een feestje. Filip en Mathilde krijgen van de Turnhoutse beeldhouwer Hans Op de Beeck een eigentijds cadeau: twee borstbeelden voor het Groene Salon in de Senaat. Opvallend genoeg hebben de beelden ook armen, ongewoon voor bustes, maar typisch voor het werk van Op de Beeck. De polyester buste van koningin Mathilde draagt een sobere jurk, koning Filip pronkt in zijn militair uniform met sabel. Belgen kunnen in deze onzekere tijden op beide oren slapen, de opperbevelhebber waakt.



Feest (2)

In Brussel is het altijd feest, toch als je het aan burgemeester Philippe Close (PS) vraagt. Maandagochtend verdedigde hij de aanpak van de relletjes in Brussel in het ochtendprogramma van radiozender Bel RTL. Daarbij had hij vragen bij de motivatie van bepaalde jongeren om amok te maken: ‘We merken weinig wil om te protesteren of uiting te geven aan hun colère.’ Volgens de burgemeester viel eerder een ‘feeststemming’ te bespeuren bij de voornamelijk minderjarige relschoppers. Verder bedankte Close de politie en de buurtbewoners. Die hadden zich opnieuw ingezet om hun wijk van vernielingen te redden, net als tijdens het WK voetbal.

Bij de pinken (1)

Ook de minister van Energie moet af en toe even opladen en dat geldt zeker voor haar medewerkers. In een interview met zakenkrant L’Echo wuift Tinne Van der Straeten (Groen) de bezorgdheid over verstrooidheidsfoutjes door de zeer lange onderhandelingen op een bizarre manier weg. Volgens de minister was haar team nooit overbelast toen het met Engie aan tafel zat, want haar medewerkers moesten verplicht ontspannen. Tijdens ‘deconnecteerweekends’ zouden ze elk uur met een foto hebben moeten bewijzen dat ze niet aan het werk waren, aldus de minister, waarschijnlijk niet zonder enige ironie. Verder legde Van der Straeten haar team ook slaappauzes op. Connect to deconnect, het had de slogan van een reisbureau kunnen zijn.

Bij de pinken (2)

Je batterijen opladen kan ook met een citytrip, naar een Duitse havenstad bijvoorbeeld. Maar om volledig te ontstressen, sta je best niet te veel stil bij de technische complexiteit van de burgerluchtvaart. Zo liep het werkbezoek van Bart De Wever (N-VA) aan Hamburg bijna dramatisch af, bij zijn terugvlucht moest de landing onverwachts worden afgebroken. De piloot had namelijk net op tijd gezien dat er nog een tankwagen op de landingsbaan stond en kon nog net optrekken. Een ‘spannend momentje’, volgens de tweet waarin De Wever de piloot bedankt. Behulpzame twitteraars wezen hem er meteen op dat je naar Hamburg ook perfect met de trein kan gaan.