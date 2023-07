Europa legt lat voor gengewassen flink lager

De Europese Commissie zet de deur open naar een soepelere regelgeving voor genetisch gewijzigde gewassen. Dat moet de EU competitiever maken ten opzichte van andere spelers op de agro-wereldmarkt.

De kogel lijkt door de kerk. Na jaren van overleg met voor- en tegenstanders stelt de Europese Commissie vandaag een wijziging voor van de voorwaarden waaronder genetisch gewijzigde gewassen in Europa geteeld en verkocht mogen worden. Verwacht wordt dat groente en fruit die zijn veredeld met moderne, innovatieve genbewerkingstechnieken vrijgesteld worden van etiketteringsvereisten, veiligheidscontroles en traceerbaarheidsprocessen. Gengewassen die met behulp van oudere gentechnieken tot stand zijn gekomen, blijven wel aan de huidige strenge regels gebonden. Voor dierlijke producten blijft de situatie ongewijzigd, ongeacht met welke techniek ze zijn gemaakt.

1Waarom versoepelt de EU haar regelgeving?

In de eerste plaats spelen concurrentieoverwegingen. De Europese regelgeving over gengewassen is op dit moment (veel) strenger dan die van concurrerende economieën. In de Verenigde Staten en andere landen worden al genetisch gewijzigde groenten en fruit verkocht die met behulp van moderne gentechnieken zijn gemaakt, zoals champignons die niet verkleuren wanneer je ze versnijdt (VS), of tomaten met een geoptimaliseerde vetzuursamenstelling (Japan).

Dat is in Europa niet het geval. Hier vallen álle gengewassen – of ze nu met oude of nieuwere genbewerkingstechnieken zijn gemaakt – onder dezelfde strenge regelgeving die uit 2001 dateert. Voor een gengewas geteeld of verkocht mag worden, moet bewezen zijn dat de consumptie ervan niet schadelijk is voor de gezondheid en dat zijn teelt het milieu en de biodiversiteit niet schaadt. In dat proces gaat zoveel tijd en geld zitten dat de meeste producenten er niet aan beginnen, waardoor in de praktijk in de EU zo goed als geen gengewassen worden verbouwd, verkocht of geëxporteerd. Door haar wetgeving te versoepelen, hoopt de Europese Commissie de EU te doen aansluiten bij landen als de VS, Canada, China en Japan, die plantenveredeling met de modernste gentechnieken niet als een genetische wijziging zien, maar als een nagenoeg natuurlijk proces of als een proces dat ook met ambachtelijke veredelingstechnieken kan worden bereikt. Vanuit die optiek hoeft voor hen niet meer te worden bewezen dat de resulterende gengewassen het milieu en de gezondheid niet schaden.

2Waarin verschillen de moderne technieken van de oudere?

Beide technieken zijn te vergelijken met tekstbewerkingsprogramma’s. Maar terwijl de oude genbewerkingstechnieken alleen woorden, zinnen of zelfs maar alinea’s uit een tekst konden vervangen, zijn de moderne technieken veel preciezer. Zij kunnen heel gericht één letter wissen of vervangen, in een DNA-tekst die typisch ruim honderd miljoen tekens telt.

De bekendste moderne knip- en plaktechniek is crispr-cas, die in 2020 met de Nobelprijs werd bekroond. Stukjes code uit de erfelijke blauwdruk van een voedingsgewas, die in de genetische programmeertaal DNA zijn geschreven, kunnen erdoor worden gewist en eventueel vervangen door nieuwe code. Zo kan bijvoorbeeld de code worden weggehaald die een aangesneden champignon bruin doet verkleuren.

De Europese Commissie stelt bovendien de eis dat geen DNA van een andere soort in een gewas mag worden ingebracht. Schuiven met genen van eenzelfde soort mag wel, net als het redigeren (herschrijven) van genen van een gewas.

3Hoe wordt het versoepelingsvoorstel ontvangen?

De Europese agro-industrie en biotechsector juichen de voorgestelde wijzigingen, waarvoor ze zwaar hebben gelobbyd, toe. Beide bedrijfssectoren stellen dat de moderne genbewerkingstechnieken gewoon processen versnelt die ook op natuurlijke wijze kunnen plaatsvinden, en dat gewassen die ermee worden veredeld dus niet hoeven te worden onderworpen aan extra veiligheidstests.

Milieu- en consumentenverenigingen daarentegen zijn niet opgezet met de voorgenomen versoepeling. Hoewel de nieuwe gentechnieken inderdaad preciezer knippen en plakken dan oudere technieken, kunnen ze nog steeds fouten maken, voeren zij aan. Soms knippen ze op een verkeerde plek een stuk code weg, of voegen ze op een onbedoelde plaats code in. Zo kunnen naast gewenste ook ongewenste veranderingen in planten terechtkomen, soms zonder dat de makers dat in de gaten hebben (zie inzet). De critici vinden dat gewassen die met de nieuwste gentechnieken worden veredeld daarom uit voorzorg nog steeds even streng moeten worden getoetst als gewassen die met oudere technieken tot stand kwamen.

4Wanneer gaat de wijziging in?

Dat duurt nog wel even, en niets is al verworven. Dat de Europese Commissie vandaag met haar voorstel naar buiten komt, is pas het startpunt van een langdurig wetgevend proces. Het voorstel gaat allereerst van de Commissie naar de wetgevers, met name de Europese Raad en het Europees Parlement. Aan beide instellingen zal uitgebreid worden gedebatteerd over de voorgestelde wijzigingen, voor er kan worden gestemd over de eventuele aanname ervan.

