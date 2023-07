‘Hasta la vista’ krijgt Bollywood-remake

Volgend jaar verschijnt er ook een Bollywood-versie van de Vlaamse film Hasta la vista. Dat meldt het productiehuis van regisseur Geoffrey Enthoven.

Dat Vlaamse films de landsgrenzen oversteken, is niks nieuws. Erik Van Looy regisseerde bijvoorbeeld zelf de Amerikaanse versie van Loft en vorig jaar trad Liam Neeson in de voetsporen van Jan Decleir in een remake van De zaak alzheimer. Maar op de remakes van Hasta la vista lijkt geen maat te staan. De afgelopen jaren verschenen al versies in Nederland (Adios amigos) en de Verenigde Staten (Come as you are). Nu volgen Indonesië, Frankrijk en zelfs het Indiase Bollywood.

De film vertelde het verhaal van drie vrienden met een fysieke beperking die hun maagdelijkheid willen verliezen. Ze zeggen aan hun omgeving dat ze wijngaarden gaan bezoeken, maar trekken naar een gespecialiseerd Spaans bordeel.

Doorbraak

Het origineel kwam uit in 2011 en lokte meer dan 200.000 mensen naar de bioscoop. Het betekende de grote doorbraak voor hoofdrolspelers Gilles De Schryver, Robrecht Vanden Thoren en Tom Audenaert. Die laatste werd in 2012 genomineerd voor een Ensor – of, zoals die toen nog heette, een Vlaamse Filmprijs – voor beste acteur. In het buitenland kaapte Hasta la vista prijzen weg op festivals in Montréal, Valladolid en Alpe d’Huez. Tijdens de European Film Awards in Malta versloeg de prent zelfs wereldwijd geprezen films als The artist en Intouchables.

Sindsdien werd het verhaal al aan meer dan vijftig landen verkocht. In Indonesië is het hertitelde Why do you love me sinds vorige week al te zien in de bioscopen. In Frankrijk zijn de rechten van de film verkocht, en de Bollywood-versie wordt in het voorjaar van 2024 verwacht.