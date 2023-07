Net als in de film

Oudemuziekroyalty tekent present op een album gewijd aan beroemde Bohemer Josef Myslivecek, ‘bewonderd door Mozart, vergeten door de geschiedenis’.

I COLLEGIUM 1704, VÁCLAV LUKS, PHILIPPE JAROUSSKY E.A. Il Boemo. Music from Josef Myslivecek Erato

Josef Myslivecek rijdt net niet het gat dicht tussen de laatbarok van Jan Dismas Zelenka en de romantiek van Smetana. Dat plaatst hem ergens in het Mozartiaanse tijdperk. Meer nog: de twintig jaar jongere Wolfgang zou tot de vriendenkring hebben behoord van de gerenommeerde maar in armoede gestorven componist. Klinkt als een drama? Precies wat Petr Václav dacht toen hij in 2022 de biopic Il Boemo filmde.

Myslivecek was een kosmopoliet, die opereerde op het snijvlak tussen Weense Klassiek en Italiaanse opera. Zijn hoogst toegankelijke muziek werd voor de soundtrack van Il Boemo ingespeeld door Václav Luks en Collegium 1704: grote namen uit de oudemuziekscene, die voor gepaste instrumenten en dito uitvoeringsstijl kozen maar zich soms vergalopperen aan te hoge tempi. Contratenor Philippe Jaroussky en sopraan Emoke Baráth regeren de tracklist, maar onze leading lady is Sophie Harmsen, die in enkele minuten haar eigen epische scenario weet te ontvouwen.