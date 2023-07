Tom Ongena, de nobele onbekende wiens carrière onlosmakelijk verbonden is met Bart Somers

De naam van Tom Ongena mag buiten de Wetstraat dan weinig belletjes doen rinkelen, binnen Open VLD ging ze al een week over de tongen. Rode draad doorheen de carrière van de nieuwe waarnemend voorzitter is zijn band met Bart Somers.

‘Tom is een heel bekwame, capabele man die al lang in de partij meedraait’, zei Europees Parlementslid Hilde Vautmans vlak voor ze om iets voor zes maandagavond het hoofdkwartier van Open VLD binnenglipte om er het partijbureau bij te wonen.

Binnen de partij ging de naam Tom Ongena al een week over de tongen. ‘Meteen na het vertrek van Egbert Lachaert lag zijn naam op tafel’, zegt een hooggeplaatste bron binnen de partij. Maar in de Wetstraat en onder liberalen mocht zijn naam dan wel de ronde doen, in de Dorpsstraat is de 47-jarige Ongena een nobele onbekende.

Ongena is een harde werker, is binnen de partij te horen. Sinds 2019 zit hij in het Vlaams Parlement. Daar heeft hij zijn tanden gezet in thema’s als de VDAB, inburgering en werk. Volgens een telling die De Tijd onlangs uitvoerde, deed hij deze legislatuur 525 mondelinge tussenkomsten in de plenaire vergadering en in de commissies en stelde hij 616 vragen. Voor de liberalen viel hij daarmee, samen met Maurits Vande Reyde, in de categorie van de eerder ijverige parlementsleden.

Dienende rol

De carrière van Tom Ongena is onlosmakelijk verbonden met ex-liberaal voorzitter Bart Somers. Dat Ongena op dit moment in het Vlaams Parlement zit, heeft de nieuwbakken waarnemend voorzitter aan zijn eerste baas in de politiek te danken. Ongena werd niet verkozen in het parlement, hij nam Somers’ mandaat over toen die in 2019 minister werd in de Vlaamse regering.

Somers en Ongena kennen elkaar al dertig jaar. ‘Ik heb Tom als jonge gast leren kennen in ’94. Hij was toen net in Mechelen komen wonen. Met zijn snorfietske heeft hij mee affiches geplakt, heel Mechelen rond’, herinnert Somers zich.

Toen Somers in 2003 minister-president werd, zette de 27-jarige Ongena zijn doctoraat in het internationaal recht stop om Somers’ adjunct-kabinetschef te worden. Toen Somers een jaar later partijvoorzitter van Open VLD werd, volgde Ongena hem naar het hoofdkwartier van de liberalen. Hij werd eerst partijwoordvoerder en vervolgens politiek directeur van Open VLD.

Ook in de lokale politiek probeerde Ongena, die uit een familie van militairen komt, een rol van betekenis te spelen. Zowel in 2012 als in 2018 was hij lijsttrekker in Sint-Katelijne-Waver. Na de verkiezingen van 2012 schopte hij het tot eerste schepen, bevoegd voor onder meer Mobiliteit en Lokale Economie. In 2019 behaalde hij, aan de kop van de kartellijst Samen Anders, iets meer dan 1.000 voorkeurstemmen. De huidige burgemeester van die ­gemeente Kristof Sels (N-VA) had er 800 meer. Sels vormde een coalitie met CD&V en Ongena werd naar de oppositiebanken verwezen.

Ongena’s carrière is er altijd een in een dienende rol geweest. Eerst was hij een trouwe soldaat van Bart Somers, nu wordt hij er een voor Alexander De Croo. De vraag is of hij daarmee de liberale partij in 2024 een gouden verkiezingsresultaat kan bezorgen.