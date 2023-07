Olivia Dean landt tussen warmte en weemoed

Olivia Dean debuteert met prachtige soul die tegelijk retro en hip is, al mag ze zichzelf nog net iets meer uitdagen.

OLIVIA DEAN Messy Universal

Olivia Dean stak haar neus aan het venster bij het dance-vehikel Rudimental, solo kiest ze de kaart van de neo-soul. Met de zonnige pop van singles ‘The hardest part’ en ‘Dive’ lonkte ze naar een breed publiek. Op haar debuut zoekt de 24-jarige Londense wat meer uitdaging op. ‘I need somewhere to land, I might as well fall/ Into your earthly hands so let me know’, zingt ze in opener ‘Ufo’, waarin ze met een stemvervormer de blik van een alien op een aards enigma genaamd liefde schetst. ‘Danger’ lonkt met een funky baslijntje en zwoele oewoehoes naar de melange van retro en hip die Lauryn Hill destijds op haar debuut zo goed uitspeelde. ‘Ladies room’ danst dan weer op een sexy discobeat. In de titeltrack schurkt Dean met haar warme en weemoedige stem aan tegen de spirituele souljazz van Sault. Ook wanneer ze ballast wegschraapt in het ingetogen ‘Everybody’s crazy’ houdt ze de aandacht vast. Soms stuurt Dean nog iets te veel naar het rimpelloze midden van de weg, maar dit is een fraai visitekaartje.