Nieuwe superster in broeierige Nigeriaanse muziekscene

In de voorbije jaren werd Ahmed Ololade (28), aka Asake, pijlsnel een van de jonge sterren van de vibrante Nigeriaanse muziekscene. Na een kunstopleiding zette hij zichzelf in 2022 op de kaart met enkele singles en Mr. Money and the vibe. Zijn tweede album gaat verder op het ingeslagen pad, met vinnige, elektronische afrobeats, die opvallend veel ruimte laten voor vocale afwisseling van zijn stem met koortjes. Asake verrijkt zijn muziek met traditionele elementen uit de jazzy ‘fuji’-muziek, en met eigentijdse invloed uit de Zuid-Afrikaanse house (‘amapiano’). Hoe dat klinkt? We horen elegante ritmetracks, subtiele melodieuze versiering, rappende zang over geld, God, de liefde, roem en kunst. Asake wisselt Engels en Yoruba af als zangtaal en koppelt de nodige zelfverheerlijking aan een oproep om samen de zon en de muziek te vieren, en problemen te overstijgen. Afsluiter ‘Yoga’ is min of meer een traditionele koorzang die pleit om vredevol te leven. Welkom aan een nieuwe superster.