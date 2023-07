Russen en Amerikanen starten gesprekken over ruil van The Wall Street Journal-reporter

Het Kremlin zegt dat het openstaat voor gesprekken over de ruil van gevangenen. Dat kan goed nieuws zijn voor journalist Evan Gershkovich, die in Moskou in de cel zit.

Is er hoop voor Evan Gershkovich, de Amerikaanse journalist van The Wall Street Journal die sinds eind maart in de beruchte Lefortovo-gevangenis in Moskou zit? Dmitri Peskov, de woordvoerder van het Kremlin, zei dinsdag dat Rusland in contact staat met de Verenigde Staten over een gevangenenruil. ‘De contacten verlopen in alle discretie, dat willen we zo houden.’

Peskov zei niet dat er specifiek over Gershkovich wordt onderhandeld, maar de journalist is op dit moment de prominentste Amerikaan die vastzit in Rusland. Hij wordt beschuldigd van spionage en zit in voorarrest. Dat werd onlangs verlengd tot 30 augustus. Om in aanmerking te komen voor een ruil, zou hij in principe eerst veroordeeld moeten worden. Maar een datum voor zijn proces ligt nog niet vast.

Cyberspion

Maandag kreeg Gershkovich bezoek van de Amerikaanse ambassadrice in Moskou, Lynne Tracy. Het was pas de tweede keer dat hij consulaire bijstand kreeg. Moskou wees verschillende aanvragen af. Vogens Tracy houdt Gershkovich zich sterk en verkeert hij in goede gezondheid. Haar bezoek leek gekoppeld aan een bezoek van de Russische ambassadeur in ­Washington aan Vladimir Doenajev. Die zit in een Amerikaanse cel op verdenking van cyberspionage. Dat de ambassadeurs beiden toe­lating kregen, wordt gezien als een voorzichtige stap in de goede richting.

Washington werkt ook al lang aan de vrijlating van de voormalige marinier Paul Whelan. Die is in 2020 veroordeeld – ook voor spionage – en zit een celstraf van 16 jaar uit. De Amerikaanse regering probeerde hem vorig jaar te betrekken bij de gevangenenruil van basketbalster Brittney Griner. Zij was veroordeeld voor het bezit van cannabisolie en werd geruild voor de wapenhandelaar Viktor Boet.

Zeker is dat Washington de onderhandelingen over een gevangenenruil in een hogere versnelling heeft geschakeld. Roger Carstens, de speciale gezant van president Biden die zich buigt over gijzelingskwesties, zei vorige week dat er gesprekken lopen over Gershkovich. Volgens Carstens zouden de Russische onder­handelaars bereid zijn een inspanning te doen voor de reporter. De hoofdredactie van de WSJ heeft, net als president Biden, de beschuldiging van spionage altijd formeel ontkend.

