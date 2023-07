Salade van koolrabi, aardbeien en geitenkaas

Rauwe koolrabi gaat goed samen met fruitige, lichtjes geparfumeerde dingen: basilicum, limoen, korianderblad, en dus ook met aardbei. Aardbei doet het dan weer goed bij zachte jonge kazen zoals kwark, ricotta en zachte geitenkaas.

Ingrediënten (voor 4 personen)

1 koolrabi

10 aardbeien

30 g pompoenpitten

60 g halfharde brokkelige geitenkaas, in stukjes (Le Petit Rondin van Chèvre Ardennes is bijvoorbeeld heel geschikt)

1 takje vers basilicum, de blaadjes

Voor de honing-mosterdvinaigrette:

1 tl mosterd

2 tl vloeibare honing

Sap van 1 citroen

Frisse olijfolie

Zout, peper

Bereiding

1. Schil de koolrabi. Snijd er dunne plakken van (ca. 2 mm) en snijd ze in reepjes. Snijd de aardbeien in plakjes. Rooster de pompoenpitten in een droog pannetje, tot ze beginnen te poffen.

2. Meng voor de vinaigrette de mosterd, de honing en het citroensap. Roer er ongeveer evenveel olie onder, tot de consistentie je bevalt. Breng de vinaigrette op smaak met peper en zout. Goed proeven.

3. Schep de koolrabi op een schaal en giet er de vinaigrette over. Schik er de aardbeien en geitenkaas op en strooi tot slot de pompoenpitten en het basilicum over de salade.

Recept: Dorien Knockaert

Foto: Eefje De Coninck en Senne Van der Ven

