Halve eeuw indojazz van wereldklasse

Vijftig jaar na hun eerste concert nam Shakti een indrukwekkende nieuwe plaat op.

SHAKTI This moment Abstract logix

De Britse gitarist John McLaughlin was met zijn Mahavishnu Orchestra niet alleen een van de uitvinders van de jazzrock. Hij speelde ook al wereldmuziek nog voor de term was uitgevonden. Een halve eeuw nadat hij met de Indiase tablavirtuoos Zakir Hussain in New York een eerste concert had gegeven met hun groep Shakti, zijn ze opnieuw de studio ingedoken. Met Ganesh Rajagopalan is er weer een violist bij, al klinkt die net iets minder exotisch dan oorspronkelijk bandlid L. Shankar.

Dé nieuwe ster is vocalist Shankar Mahadevan, die met zijn Indiase stembuigingen grote indruk maakt. McLaughlin speelt hier louter elektrische gitaar en gitaarsynthesizer. Jammer, want aan zijn razende akoestische gitaar uit Shakti’s beginjaren hebben velen de allerbeste herinneringen. Maar vergis u niet: McLaughlin is op zijn 81ste nog altijd supersnel. Die mix van gitaar, stem, tablas en viool: het blijft unieke indojazz van wereldklasse. En in ‘Las Palmas’ zit nu zelfs ook een toets flamenco.