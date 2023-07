Kleine melodieën, groot verdriet

Amber Bain maakt voor het eerst een album met een andere ‘queer’ persoon. Misschien dat haar melancholie daarom zo zoet smaakt?

THE JAPANESE HOUSE In the end it always does Dirty hit

Weemoed te over in de stem en songs van Amber Bain (27), een Britse singer-songwriter die zich als The Japanese House afficheert. Haar tristesse kleurt het diepere thema van dit tweede album, een relatiebreuk. ‘I’m still out looking for me’, zingt ze in ‘Boyhood’, een van de meer uptempo stukken, maar zelfs daar zingt Bain schijnbaar zonder pit, en lijkt het alsof ze verslagen hunkert naar de terugkeer van haar lief(des). Producer Chloe Kraemer, partner in queerness, boetseert een sound die het leven vertraagt, maar ook kracht bevat.

Het duurt even voor je die gelaagdheid voelt in deze elektropop, die minimalistisch speelt met dromerige melodieën en fijne versiering, en ritmisch soms tegengas geeft. In ‘Sunshine baby’ mist Bain het gevoel opnieuw verliefd te worden, en in ‘One for sorrow’ denkt ze even dat ze vrij wil zijn, maar het is haar nog te snel. ‘I’m just playing the silly little game’ is dan ook geen relativerende slotgedachte, veeleer een finale hartskreet. Een plaats over veel down en een beetje up.