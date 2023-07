Vakantie is het leven, niet omgekeerd

Mensen die op vakantie de actualiteit blijven volgen: Christophe Vekeman zal hen nooit begrijpen.

Waar ik persoonlijk echt niet dol op ben, dat is op werken. Werkelijk, aan werken heb ik een nog grotere hekel dan aan types die in het openbaar huilen dat ze zich ‘ontmenselijkt’ voelen omdat iemand hen op Twitter of waar ook ‘gespuis’ heeft genoemd. Ik bedoel, stel je toch niet zo aan, zeg. Ontménselijkt? ‘Gespuis’ genoemd worden hoort juist volop bij het mens-zijn onder de mensen. Dat is altijd zo geweest, en dat zal ook hopelijk altijd zo blijven. Honden overkomt het nooit.

Maar goed, werken dus. Kan ik niet tegen, echt niet, poeh. Liever lui dan ­lopen lijden in het zweet mijns aanschijns. Ik kan nog geen afwas zien staan of ik kijk spoorslags ergens anders heen. Toon mij een maaiklaar gazon en ik krijg het benauwd van kortademigheid. De ramen, zegt u, kunnen een klein likje verf gebruiken? Zolang het de mijne niet zijn, ga ik gemakkelijk akkoord.

Enfin, dat wil zeggen. Eigenlijk houd ik zelfs niet van ándere mensen die werken. Elke ochtend om kwart over zeven stipt gaat hier in de buurt nu al maanden het geklop en geboor en gehamer van start, en ontwaak ik al badend in deernis. Ocharme die kerels, denk ik dan, waarna ik soms kwartieren lang blijf liggen hoofdschudden, geplaagd door compassie en plaatsvervangende treurnis. Zo begint de dag maar zelden goed.

Onnodig te zeggen dus dat ik zeer naar de vakantie verlang, zeker nu de lente al een poosje ook ons land bij de lurven gevat heeft, er zelfs reeds menige nacht achter de rug ligt dat we met een gerust hart dure boeken buiten in de hangmat konden laten liggen, want de droogte was gegarandeerd, en de zoete geur van nietsdoen bijgevolg stilaan in de lucht is komen te hangen. Ik kijk ernaar uit, naar de vakantie, en zie mij zelfs al zitten, pittend in de hitte in een Griekse strandstoel, onderwijl druk bezig met à volonté mijn haar te laten groeien.

Toch heeft het plezier van met vakantie in het buitenland zijn, als ik het mij tenminste goed herinner, niet enkel – en zelfs niet in de eerste plaats – te maken met het feit dat je niet hoeft te zwoegen en geen of amper taken en verplichtingen hebt, maar ook en vooral met de gewaarwording dat je je bestaan tot nog toe doorgebracht hebt in een leugen, in schijn, in een waan. Gelegen in de zon zie je het licht: veel van wat altijd zo belangrijk lijkt of heeft geleken, betekent in wezen helemaal niets.

‘Dit is leven’, zucht degene die achter zijn zonnebril verzaligd ligt te drijven op zijn rug op het oppervlak van de zee, maar wat hij eigenlijk bedoelt, deze doodkalme, dommelige dobberman, is: ‘Dit is de wereld. Een wereld die echter is dan – of minstens even echt als – die waarin ik thuis mijn dagen slijt. Waarom, in hemelsnaam, heb ik mij tot voor kort nog druk gemaakt over Acid en Sammy Mahdi, wie heeft mij toch zover gekregen toen? Hoe kan het dat ik kennelijk van mening ben geweest, en niet gewoon een enkel keertje, maar waarlijk een tijdlang bijna onophoudelijk, dag in, dag uit, of het scheelt toch niet veel, dat een schijnheilig boontje als die Mahdi ook maar een seconde van mijn aandacht, ergernis en energie waard was? Hoe, vraag ik, valt dat te verklaren, behalve dan door te besluiten dat ik totaal krankzinnig moet zijn geweest?’

Veel mensen zijn geneigd te denken dat wat zij ‘het echte leven’ noemen zich per definitie afspeelt in de doordeweeksheid van hun bestaan, thuis en op het werk, en dat vakanties broodnodige, wat langdurigere pauzes zijn die genomen worden ten koste van de werkelijkheid. De mogelijkheid, echter, dat het omgekeerde waar is, dient mijns inziens sterk overwogen te worden. Daarvoor zijn vakanties nodig: om weer maar eens tot het besef te komen dat er heus niet zoveel de moeite waard is als je blijkbaar geleerd hebt te denken.

Het meeste van wat zogezegd belangrijk in het leven is, waardevol en hoogdringend, blijkt bij nader inzien, of vanop gepaste afstand bekeken, telkens weer veel van een futiliteit weg te hebben, een futiliteit die louter afleiding brengt. Geen mens zou op het vliegtuig huiswaarts mogen stappen, ooit, zonder het vaste voornemen voortaan veel vaker simpelweg de schouders op te halen. Dan pas kan je vakantie waarlijk geslaagd worden genoemd.

Daarom ook snap ik landgenoten niet die in pakweg het verre Zuiden met hun voeten in het zand driftig per foon de actualiteit, de Belgische politiek en zo blijven volgen. Slaven die hun drugs niet willen missen, dat zijn zij, radeloos op de vlucht voor zichzelf, terugdeinzend voor wie zij zijn, talend naar loze distractie, smachtend na een week, alweer, naar het gewone leven, het gedoe, de kouwe drukte van elke dag. Reikhalzend naar ontmenselijking.

Dit artikel verscheen eerder, op 10 juni 2023