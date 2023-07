Jasper Philipsen pakt tweede ritzege en groen na chaotische finale

Jasper Philipsen is op dit moment de snelste man van de Ronde van Frankrijk. In Nogaro boekte de 25-jarige topspurter van Alpecin-Deceuninck zijn tweede massaspurtzege op rij. Hij zit nu comfortabel in het groen.

Jasper Philipsen haalde het met een jump van Caleb Ewan. De spurter uit Ham snelde langs de rechterzijde naar al zijn vierde Tourritzege uit zijn jonge carrière. Na Carcassonne en de Champs-Elysées vorig jaar nu dus Bayonne en Nogaro.

Het ging vandaag over de eindspurt en de tussenspurt in Notre Dame des Cyclistes in Labastide d’Armagnac. Alles wat ervoor kwam, is snel te vergeten. Het ging er slomer dan sloom aan toe. Zo kan je de start van deze Tourrit in Dax omschrijven. We kregen een ongelofelijk saaie eerste koershelft waarin er niets te signaleren viel. In geen enkele teammeeting viel het werkwoord ‘aanvallen’. Toch niet voor de tussenspurt die vrij gemakkelijk naar Jasper Philipsen ging. Daar hield de trein van Alpecin-Deceuninck een geslaagde generale van de sprint op het circuit van Nogaro.

Vrij snel gingen Benoît Cosnefroy (AG2R-Citroën) en Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic) aan de haal. Ook al wisten de twee Fransen dat één van hen in het beste geval de prijs van de strijdlust zou krijgen in een etappe waarin heel het peloton de eerste koershelft zoiets als een snipperdag nam. De eerste vier uur was het gemiddelde 38,4 kilometer per uur.

Delaplace kwam als eerste door op de Côte de Dému, een helling van vierde categorie, en kreeg daarvoor één punt in de tussenstand om de bolletjestrui. De prijs van de strijdlust ging naar Benoît Cosnefroy, waarmee AG2R-Citroën ook voor het eerst het ceremoniepodium van de Tour haalde. Op 25 kilometer van het einde werden de twee Normandiërs opgeslokt door het peloton. Op dat moment was Philipsen in de groep nog zijn linkerbeen aan het stretchen. Daarna kregen we de traditionele treintjesvorming en de voorspelde massaspurt.

In de slotkilometers gebeurde er meer dan in de rest van de rit. De finale werd ontsierd door enkele valpartijen. ‘Ik hoorde overal rondom me valpartijen. Ik hoop dat iedereen oké is’, zei Philipsen. ‘De laatste kilometers waren hectisch.’

Of hij nu denkt aan de groene trui nu hij die in zijn bezit heeft? ‘De Tour is maar net begonnen’, reageerde Philipsen. ‘Het was een goede dag daarvoor, maar we zijn nog maar dag dag 4.’