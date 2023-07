Oproep | Is voltijds werken als vrouw aan het einde van uw loopbaan haalbaar?

Slechts 42 procent van de vrouwen werkt tot het einde van hun loopbaan voltijds, bij mannen is dat 73 procent. Dat blijkt uit een bevraging van de CM bij 55-plussers. Niet zomaar wordt die generatie de ‘sandwichgeneratie’ genoemd. Zowel de zorg van ouders als kleinkinderen komt vaak bij vrouwen terecht. Maar ook fysiek speelt de menopauze hen vaak parten. Zit u in die situatie, of juist niet? Of merkt u het bij uw moeder/partner/collega?