Energieverbruik van Belgen lag in decennia niet zo laag

Door de prijspieken van gas en stroom zijn Belgen plotsklaps veel energiezuiniger geworden. Zo hebben bedrijven en gezinnen samen bijna 20 procent minder gas verbruikt.

Afgezien van de corona-pandemie, heeft België in meer dan 20 jaar niet zo weinig energie verbruikt als in 2022. Het verbruik bereikte het laagste peil sinds 1995, al is de berekeningswijze in 2000 aangepast. Volgens de dinsdag gepubliceerde Belgian Energy Data Overview lag het zogenoemde primaire energieverbruik vorig jaar 8,1 procent lager dan het jaar voordien (zie grafiek).

Het cijfer heeft betrekking op alle vormen van energieverbruik, van windmolens waarmee stroom wordt opgewekt tot de brandstof om auto’s aan te drijven, en van gas om de huizen te verwarmen tot de olie waarvan plastic wordt gemaakt.

Milde winter

De voornaamste oorzaak van de daling is de prijs. Een gemiddeld Belgisch gezin betaalde in 2022 voor zijn aardgas 11,5 eurocent per kilowattuur, ruim dubbel zoveel als in 2021. Aan elektriciteit was datzelfde gezin 39 procent meer kwijt. Hoewel een deel van die meerkosten gecompenseerd werd door regeringsmaatregelen, zijn we toch zuiniger gaan omspringen met energie. Volgens het rapport hebben de hoge prijzen het gasverbruik door bedrijven en gezinnen met 18,7 procent gereduceerd. Er werd ook 6,6 procent minder aardolie verbrand dan het jaar voordien. Heel wat mensen beslisten hun woning minder warm te stoken dan ze gewend waren. Sommige bedrijven legden de meeste energie-intensieve productielijnen zelfs tijdelijk stil. Ook het weer speelde een rol. In 2021 was de winter iets kouder dan normaal, waardoor het aardgasverbruik toen zelfs een recordniveau bereikte. Maar in 2022 waren de winterse temperaturen gemiddeld een stuk milder dan normaal, afgaande op de zogenoemde graaddagen waaraan energiebedrijven de vraag afmeten.

Heel wat huizen worden nog verwarmd met stookolie. Foto: getty

Als gekeken wordt naar de finale energieconsumptie (alleen de energie die gezinnen en bedrijven effectief gebruiken), is aardolie nog altijd goed voor bijna de helft. Dat komt onder andere door de dominante positie in het wegtransport, maar ook heel wat huizen worden nog verwarmd met stookolie. Daarnaast wordt aardolie ook als grondstof gebruikt voor niet-energetische toepassingen in de chemische industrie.

Het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon stijgt traag. In 2022 was 13,40 procent van de finale energieconsumptie afkomstig van hernieuwbare bronnen. Het goede nieuws is dat daarmee de doelstelling van 13 procent voor het eerst gehaald werd. ‘België voldeed daarmee aan een van de belangrijkste Europese verplichtingen van de richtlijn hernieuwbare energie’, stelt de FOD Economie vast. De doelstelling geldt al sinds 2020, maar de voorgaande jaren moest telkens hernieuwbare energie uit het buitenland worden aangekocht om dat streefcijfer van 13 procent te realiseren. Het aandeel moet wel verder omhoog: in 2030 moet 17,5 procent van de energie hernieuwbaar geproduceerd worden.

Nooit zoveel zonne-energie

Opvallend is dat er vorig jaar minder stroom geproduceerd is door windmolens, hoewel er meer turbines operationeel waren dan het voorgaande jaar. Opnieuw speelden de weersomstandigheden een rol. De gemiddelde windsnelheid was vorig jaar erg laag, waardoor de productie met 0,2 procent daalde. De productie van zonnestroom maakte wel een reuzensprong en ging met 25,7 procent omhoog. Dat had ook te maken met het hoge aantal zonne-uren in 2022. De kerncentrales produceerden 12,8 procent minder energie.

In de transportsector is 10,23 procent van de verbruikte energie van hernieuwbare oorsprong. Het gaat vooral om biobrandstoffen, die verplicht worden bijgemengd in benzine en diesel. Daarnaast wordt ook een deel van de stroom waarop treinen rijden, door windmolens of zonnepanelen geproduceerd.

