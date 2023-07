In de Senaat zijn dinsdagmiddag borstbeelden van het Belgisch vorstenpaar ingehuldigd. De kunstwerken werden geplaatst ter gelegenheid van koning Filips tiende jaar op de troon.

Koning Filip en koningin Mathilde hebben zelf gekozen voor de Turnhoutse kunstenaar Hans Op De Beeck om hun beeltenis weer te geven. Volgens hem wilde de koningin haar buste bewust heel sober houden, zonder juwelen of opsmuk. De koning sloeg een andere weg in. ‘Hij stond erop om in uniform afgebeeld te worden’, aldus Op De Beeck. Uiteindelijk poseerde koning Filip in militaire kledij, met een zwaard in zijn rechterhand, en de koningin met haar handen gevouwen op een pilaar voor haar.

Bij de inhuldiging werd het koninklijk paar verwelkomd door een tiental gasten, onder wie de voorzitters van Senaat en Kamer, Stephanie D’Hose en Éliane Tillieux, net als federale ministers Hadja Lahbib en David Clarinval.

De beelden staan samen met de bustes van de vorige Belgische vorsten in het Groene Salon, een zaal die sinds 1930 aan de koningsparen is gewijd. Daarvoor pronkten de beelden in de vergaderzaal, maar die werd uiteindelijk te klein.

Vanaf zijn voorlopige positie kijkt het beeld van koning Filip recht in de ogen van zijn vader. In tegenstelling tot de andere bustes in de zaal werd het jongste vorstenpaar niet uit wit marmer of brons gehouwen. Hans Op De Beeck koos namelijk voor polyester. Dat is ‘duurzaam, stevig en licht’, legt hij uit.

