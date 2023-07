Fragmenten van leegte

Samen met de fotografie-opleidingen van het KASK (Gent), ESA le 75 (Sint-Lambrechts-Woluwe) en LUCA School of Arts (Sint-Lucas Brussel) selecteerde de beeldredactie enkele eindwerken van kersverse Masters. Eindwerken die wij jullie willen tonen, iedere week in juli en augustus, omdat ze iets zeggen over waar jongeren vandaag mee bezig zijn. Vandaag ‘La grande séparation’, van Sarah Brunori.

Drie jaar geleden verloor Sarah Brunori haar moeder. De periode van rouw ervaart ze als een stilstaan van de tijd. Vandaag nog. Of de tijd voor haar ooit weer in beweging komt, onderzoekt ze in haar beelden. Een zeer persoonlijk verhaal van verlies. In beeldfragmenten vol gevoel, vol leegte, vol afwezigheid.

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori

Foto: Sarah Brunori