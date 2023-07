Op 20 juli start in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voetbal voor vrouwen. Met een promofilmpje wil telecombedrijf Orange aantonen dat het vrouwenvoetbal even spectaculair is als het WK voor de mannen.

In de hoofdrol zijn onder anderen de Franse sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann te zien. Of niet? De video is zo gemonteerd dat achter de spelers eigenlijk de bewegingen van Delphine Cascarino en Sakina Karchaoui van Les Bleues schuilen. De boodschap luidt: moedig de vrouwenploeg net zo hard aan als het mannenelftal.

