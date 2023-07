Het geweld in Frankrijk gaat over veel meer dan de dood van één jongen

De balans van een week onrust in Frankrijk is bijzonder zwaar. 5.000 voertuigen werden in brand gestoken, 1.000 gebouwen geplunderd of beschadigd. En zelfs burgemeesters werden aangevallen en bijna gelyncht. Het geweld in Frankrijk is zo extreem dat het nog maar weinig te maken lijkt te hebben met de dood van de 17-jarige Nahel in Nanterre. Hoe is dit zo kunnen escaleren?