Pascal Mercier, de man die filosofie en literatuur liet samensmelten tot een bestseller

De Zwitserse filosoof en schrijver Peter Bieri, beter bekend onder zijn pseudoniem Pascal Mercier, is dinsdag overleden op 79-jarige leeftijd. Hij was vooral bekend van Nachttrein naar Lissabon.

Lang voor filosoof Peter Bieri het bekende Nachttrein naar Lissabon schreef, nam hij er zelf eentje naar Calais om van daaruit naar Londen door te reizen. ‘Ik reisde een meisje achterna’, zei hij daarover in de Volkskrant. Een klasgenote werd au pair en hij moest en zou haar volgen. ‘Ik moest weg uit Bern, weg uit dat bekrompen Zwitserland, maar ik ben nog altijd verbaasd dat ik daarvoor de moed had.’

Lang is hij niet in Londen gebleven. Hij maakte zijn studies af in het Duitsland van eind jaren 60 en bouwde er een carrière als filosoof uit. Eerst aan zijn alma mater in Heidelberg, later in Marburg en Berlijn. Tegen zijn vijftigste ondervond hij dat een academisch artikel niet altijd toereikend was om filosofische vragen te behandelen en besloot hij een boek te schrijven. Onder het pseudoniem van Pascal Mercier weliswaar. ‘Uit zelfbescherming’, zo vertelde hij. ‘Als je professor bent en je komt ineens met een roman, dan vinden je academische collega’s dat bedreigend: nu verlaat hij het pad van het serieuze werk, hij heeft niet genoeg aan de academische wereld.’

‘Handwerk van de vrijheid’

Hoewel zijn eerste werken niet slecht ontvangen werden en critici ook zijn academische werk prezen, werd hij in 2004 plots wereldberoemd met Nachttrein naar Lissabon. Impromptu neemt leraar Raimund Gregorius in het boek de nachttrein. Hij wil weg. Van zijn oude leven houdt hij enkel nog vragen over. Wie is hij? Wie had hij willen zijn?

‘Het leven is niet het leven dat we leven, maar het leven dat we ons voorstellen te leven’, schrijft Mercier in het boek. Daarmee laat hij zijn filosofische en zijn literaire werk culmineren in de idee van het ‘Handwerk van de vrijheid’. In hoeverre hebben we zelf de regie over ons leven? Hoeveel impact hebben het lot of emoties zoals angst en schaamte? Mercier beschrijft het leven als een strijd tussen onze eigen wensen en de druk van de buitenwereld. Wie zich door het boek laat meeslepen, wordt gedwongen om na te denken over het eigen bestaan. Miljoenen exemplaren gingen over de toonbank, het verhaal werd in meer dan veertig talen uitgegeven en verfilmd in 2013. Ook bij ons bleef het maandenlang in de bestsellerlijsten plakken.

In 2007 gaf hij de brui aan zijn academische carrière, maar met zijn later werk kon hij nooit het succes van Nachttrein naar Lissabon herhalen. ‘We verliezen een groot denker en romanschrijver’, vertelt zijn uitgever Jo Lendle. ‘De filosoof leerde van de verteller en vice versa. Zijn romans brengen de grote vragen van de mensheid tot leven. Het zijn die verhalen die overblijven. Daar zijn we hem dankbaar voor.’