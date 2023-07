Giro Donne opgeschrikt door val Longo Borghini, Niedermaier wint rit 5

Antonia Niedermaier heeft dinsdag de vijfde etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Rozetruidraagster Annemiek van Vleuten werd tweede, Niamh Fisher-Black spurtte naar de derde plaats. Elisa Longo Borghini, de uitdaagster van Van Vleuten in de stand, kwam in een afdaling ten val en verloor meer dan zeven minuten.

Dinsdag stond de zwaarste etappe van de Giro Donne op de planning. Aan het begin van de rit moesten de rensters over de Passo del Lupo, het pad van de wolf. Een beklimming van 15,7 kilometer aan 8,4 procent. Het ideale moment om ervandoor te gaan volgens Annemiek van Vleuten (Movistar), Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) – die gisteren ook allebei in de ontsnapping zaten – en Gaia Realini (Lidl-Trek). Later voegde Niamh Fisher-Black (SD Worx) zich toe aan het trio. Met nog twee zware beklimmingen te gaan, sloten nog eens vijf rensters aan.

Op de Vietti viel Van Vleuten opnieuw aan, maar werd ze meteen tot de orde geroepen. De 20-jarige Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM Racing) lukte het wel. De laatste 20 kilometer had de Duitse meer dan een minuut voorsprong op de kopgroep, die ondertussen was uitgegroeid tot negentien man.

Op de Sant’Ignazio, de laatste beklimming van de dag waar de stijgingspercentages oplopen tot 13 procent, werd de achtervolgende groep in stukken geslagen. Onder andere wereldkampioene veldrijden Fem van Empel (Jumbo-Visma) moest de groep laten lopen. Van Vleuten en Longo Borghini gingen er opnieuw samen vandoor, in achtervolging op Niedermaier. De Duitse zag haar voorsprong snel slinken tot 30 seconden.

Met nog 10 kilometer te gaan, besloot Van Vleuten zelf het gat dicht te rijden, maar in de achtervolging miste de wereldkampioene haar bocht. Ze kon zonder kleerscheuren terug op de fiets kruipen. Ook Longo Borghini, in het klassement de dichtste belager van Van Vleuten, kwam in de afdaling ten val. Ze verloor uiteindelijk meer dan zeven minuten, waardoor ze haar tweede plek verliest in het eindklassement. Het lijkt onmogelijk dat ze nog kan meedingen voor de eindzege.

?????? | Oeioeioei! Van Vleuten mist de bocht. Zachtjes, zonder erg. Daarna gaat ook Longo Borghini rechtdoor. Dat ziet er slechter uit, al stapt ze wel weer op. ???? #GiroDonne23



??? Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/GCJDupwOs7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 4, 2023

Met nog twee kilometer te gaan, had Van Vleuten de voorsprong van Niedermaier teruggeschroefd tot tien seconden. Op de slotbeklimming had de wereldkampioene de Duitse in haar vizier, maar ze kwam net tekort om samen met haar naar de streep te gaan. Fisher-Black werd uiteindelijk derde in een spurt tegen Juliette Labous (dsm-firmenich) en Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB).

Na de vijfde etappe blijft Van Vleuten leidster in het klassement. Longo Borghini verliest haar tweede plek aan Niedermaier, die op 2 minuten en zeven seconden staat. De winnares van de dag heeft de jongerentrui te pakken. Ewers is derde op 2 minuten en 18 seconden.

Lees ook