Nederland weert gsm’s uit klaslokalen

Schoolkinderen in Nederland mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer meenemen in de klas. Het ministerie van Onderwijs gaat dat in een richtlijn vastleggen.

Smartphones zullen enkel nog gebruikt mogen worden als ze nodig zijn voor de les of als er een medische noodzaak is. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer een leerling met diabetes suikerwaarden moet meten.

Voorlopig is er alleen sprake van een richtlijn, nog niet van een wettelijk verbod. Minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf maant scholen aan om er meteen na de zomer werk van te maken, schrijft De Volkskrant, om dan in de loop van het jaar de gsm’s effectief uit de klassen te doen verdwijnen. Als scholen onvoldoende met de richtlijn aan de slag gaan, zou Dijkgraaf wel een wettelijk verbod overwegen.

De Nederlandse scholen en leerkrachten vragen zelf al langer om regels voor het gebruik van mobiele telefoons. Experten hadden de overheid aangeraden om een verbod in te stellen.

