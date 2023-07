De internationaal bekende journaliste Jelena Milashina en de advocaat Alexander Nemov zijn in Tsjetsjenië aangevallen op straat. De aanval was een vergelding voor hun activisme.

Jelena Milashina, een bekende journaliste voor de krant Novaja Gazeta, was samen met advocaat Alexander Nemov op weg naar de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny, toen ze werden aangevallen. Ze kwamen van het vliegveld en waren van plan om de rechtszaak van Zarema Musayeva, een Tsjetsjeense vrouw beschuldigd van het aanvallen van een politieagent, bij te wonen. In plaats van in de rechtbank eindigden ze in het ziekenhuis.

De aanvallers schoren Milashina’s hoofd kaal, braken haar vingers en smeerden groene verf op haar hoofd. Dat meldt Memorial, een organisatie die opkomt voor de mensenrechten. Milashina en Nemov werden ‘brutaal geschopt, onder andere in het gezicht, en bedreigd met de dood’, zei Memorial in een verklaring op Telegram. ‘Ze kregen een pistool tegen hun hoofd en hun apparatuur werd afgenomen en vernield’, zei . Milashina heeft volgens Memorial meerdere keren het bewustzijn verloren. ‘Terwijl ze werden geslagen, kregen ze te horen: “Jullie zijn gewaarschuwd. Maak dat je wegkomt en schrijf niets”.’

Volgens het Team tegen Marteling is Alexander Nemov in zijn been gestoken. De aanvallers hebben duidelijk gemaakt dat het duo gestraft werd voor hun activisme en verslaggeving, aldus de organisatie.

Jelena Milashina was een goede vriendin van Anna Politkovskaya, die in haar verslaggeving het regime ook niet spaarde. In 2006 werd ze doodgeschoten in de hal van het flatgebouw waar ze woonde. Politkovskaya bracht onder meer uitgebreid verslag uit van de oorlog in Tsjetsjenië, waar separatistische groepen jarenlang vochten voor onafhankelijkheid van Rusland. Na haar dood zette Milashina het werk van Politkovskaya verder; ze noemde haar haar ‘leermeester’. Milashina bracht onder meer de opsluiting en foltering van homoseksuele mannen in Tsjetsjenië aan het licht.

Het is niet de eerste keer dat Milashina in Grozny wordt aangevallen. In 2020 werd ze brutaal aangepakt door een groep mensen die haar opwachtten in de lobby van haar hotel. In datzelfde jaar werd ze op Instagram bedreigd was door Ramzan Kadyrov, de Tsjetsjeense president en leider van een privémilitie, zelf. Ze had toen een kritisch artikel over de strenge coronamaatregelen in Tsjetsjenië geschreven.

Voor haar kritische werk over de schendingen van de mensenrechten kreeg Milashina in 2019 een eredoctoraat van de VUB en de ULB.

Novaja Gazeta, geleid door Dmitry Muratov, verloor vorig jaar haar vergunning. Die maatregel was volgens Muratov, die in 2021 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, politiek gemotiveerd. Muratov heeft zijn Nobelprijs vorig jaar geveild en het geld (98 miljoen euro) geschonken aan Oekraïense kinderen.

