Vietnam weert Barbie-film vanwege kaart van Zuid-Chinese Zee

Barbie, de meest geanticipeerde film van de zomer, zal niet te zien zijn in Vietnamese bioscopen. De reden: een scène waarin een gecontesteerd deel van de Zuid-Chinese Zee aan China is toegewezen.

Zelfs het akelig perfecte universum van Barbie – ooit alleen een plastic pop, nu ook het felroze onderwerp van de meest gehypete film van de zomer – ontsnapt niet aan de geopolitiek. Vietnam bant de film uit al zijn bioscopen, schrijft The Guardian, vanwege één scène waarin een kaart te zien is van de Zuid-Chinese Zee.

Door die kaart te tonen, begeven de makers van de Warner Bros-film zich in woelig vaarwater. De zee is al decennialang een bron van conflict, tussen China en andere landen in de regio, maar ook met de Verenigde Staten. De VS hebben al decennialang de militaire controle over het gebied en kunnen er met hun nucleaire bommenwerpers en marineschepen theoretisch iedereen op elk moment tegenhouden. China is van de zee afhankelijk voor de levensnoodzakelijke import van grondstoffen en energiebronnen.

‘Aanstootgevend’

Op de betwiste kaart in de Barbie-film is de zogenoemde ‘nine-dash line’ afgebeeld – de ‘lijn met negen streepjes’. Die U-vormige lijn toont het deel van de Zuid-Chinese Zee dat China al sinds de jaren 40 als deel van zijn grondgebied opeist. Maar die claim is op zijn zachtst gezegd controversieel. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft die in 2016 verworpen, maar China legt zich daar niet bij neer.

Op de betwiste kaart in de Barbie-film is de zogenoemde ‘nine-dash line’ afgebeeld – de ‘lijn met negen streepjes’. Foto: rr

Vietnam verzet zich al jaren hevig tegen de eenzijdige Chinese claims en maakt aanspraak op dezelfde zeegebieden. Het heeft China er al meermaals van beschuldigd dat het met zijn schepen Vietnamees grondgebied schendt. Het conflict gaat niet alleen over geschiedenis en principes: de bodem van de Zuid-Chinese Zee is ook rijk aan olie.

Het hoofd van het communistisch geleide Vietnamese ‘departement voor cinema’ – dat buitenlandse films toestaat, verbiedt of censureert – noemt de kaart in de Barbie-film ‘aanstootgevend’. Dat is niet de eerste keer. In 2019 werd animatiefilm Abominable al gebannen, en vorig jaar nog actiefilm Uncharted, telkens omdat ook daarin een kaart met de ‘nine-dash line’ te zien was.

Lees ook