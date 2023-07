Meerdere gewonden nadat auto op mensenmassa is ingereden in Tel Aviv

Bij een vermoedelijke terroristische aanslag zijn meerdere gewonden gevallen. Een auto is ingereden op een mensenmassa en volgens de Israëlische hulpverleningsorganisatie Magen David Adom zouden daarbij zeven gewonden zijn gevallen.

Volgens de Israëlische politie is een auto op voetgangers ingereden in de buurt van een winkelcentrum in Tel Aviv. De automobilist zou vervolgens uit zijn wagen zijn gestapt om burgers neer te steken. De politie spreekt van een ‘terreuraanval’. Volgens CNN werd de bestuurder gedood door een gewapende burger.

De Palestijnse verzetsbeweging Hamas heeft de aanval niet opgeëist, maar heeft hem wel geprezen. ‘De heroïsche operatie in Tel Aviv is het begin van het antwoord op de agressie van de Zionistische bezetting op Jenin’, sprak woordvoerder Abdel Latif Al-Kanoa.

Het Israëlische leger is maandagochtend met de grote middelen binnengevallen in Jenin en in het Palestijnse vluchtelingenkamp midden in die stad op de Westelijke Jordaanoever. De inval heeft al aan minstens tien mensen het leven gekost. Volgens de Verenigde Naties zijn er drie kinderen bij de slachtoffers.

