Een kleine maar spectaculaire droom: laat ook eens een vrouw van 63 ‘De droomfabriek’ presenteren

Groot nieuws: De droomfabriek komt terug. Maar de genderclichés worden alweer bevestigd.

Alles komt terug, en Bart Peeters komt zelfs zo vaak terug dat hij nooit lijkt weg te gaan. Het verbaast dan ook niet dat de VRT hem vroeg om De droomfabriek te presenteren. Dat programma zal in de lente van volgend jaar zijn comeback maken op VRT 1, nadat het daar in 1999, na zeven seizoenen, van het scherm was verdwenen. Die laatste editie had Peeters niet meer zelf gepresenteerd omdat hij was overgestapt naar VTM, maar van 1989 tot 1995 was hij wel de presentator van het programma, samen met Paskal Deboosere (1989-1991), Rani De Coninck (1992-1996) en Sabine De Vos (1992-1996). In het laatste seizoen waren Johan Terryn en Tine Van den Brande de presentatoren.

Op een paar kerncentrales na is er nog weinig in gebruik dat ook al operationeel was toen in 1989 het eerste seizoen van De droomfabriek op het scherm kwam. Maar de levensduur van Bart Peeters (63) wordt nog maar eens verlengd door een jonge vrouw naast hem te zetten: Gloria Monserez (21), de coming star van de VRT. ‘Ik kijk vooral uit naar mijn samenwerking met Bart’, vertelt ze in het obligate promopraatje met het Nieuwsblad. ‘Hij brengt zo’n goeie energie mee.’ Ook Peeters kijkt uit naar de samenwerking: ‘Het is een goeie zaak voor een mens als ik: ik ben rustig bij Gloria’. Bart Peeters rustig? Dat we dat nog mogen meemaken! Of zou hij dan toch oud worden?

Alle plezier en alle programma’s zijn hem gegund, maar waarom is het alweer een oudere man die mag blijven doorgaan terwijl er een jonge vrouw aan zijn zijde komt zitten? Zou iemand ooit overwogen hebben om aan Rani De Coninck te vragen of zij het nieuwe seizoen van De droomfabriek wou presenteren samen met pakweg Thomas De Smet (23) of Aaron Blommaert (20). Of Sabine De Vos met Nidal van Rijn (20)?

Sabine De Vos, Bart Peeters en Rani De Coninck. Foto: Patrick De Kuysscher

Als u nu denkt dat het geen zin heeft om Rani De Coninck en Sabine De Vos hun comeback te laten maken omdat ze allang van het scherm verdwenen zijn, dan raakt u daar net de kern van het probleem: vrouwen krijgen op een zeldzame Martine Tanghe na gewoonweg niet de kans om oud te worden op het scherm. De Coninck is dezer dagen radiopresentatrice, Sabine De Vos is schrijfster en presenteert evenementen.

‘Ik heb Sabine De Vos en Rani De Vos gelukkig kunnen bellen met de vraag om een gastoptreden te maken’, zegt Peeters in het Nieuwsblad. En dat is inderdaad wat vrouwen op televisie nog wordt gegund zodra ze fortysomethings worden: dan mogen ze de kruimels van tafel vegen.

‘De wereldvrede of een oplossing voor de klimaatproblemen kunnen we niet aanbieden,’ zegt Peeters, ‘maar net daarom is het belangrijk dat we opnieuw durven te dromen.’ Monserez: ‘Het mag een spectaculaire wens zijn, of net een piepkleine.’ Wel, daarom de mijne die in deze wereld spectaculair is, terwijl het niet eens een droom zou mogen zijn: laat ook een vrouw van ouder dan zestig een programma als De droomfabriek presenteren.

