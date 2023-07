Vier Belgen komen in actie op Wimbledon

Vandaag spelen vier Belgen voor een plek in de tweede ronde van Wimbledon. Het is uitkijken naar Kimmer Coppejans die debuteert op Engelse tennistoernooi. Ysaline Bonaventure bijt ’s middags de spits af. Ook Greet Minnen en Yanina Wickmayer komen in actie.

Kimmer Coppejans (ATP 188) verloor telkens zijn eerste wedstrijden in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon, nu debuteert hij in de eerste ronde. ‘Ik heb de voorbije jaren niet zoveel op gras gespeeld omdat het niet mijn favoriete ondergrond is’, vertelde Coppejans.

Voor Wimbledon geep hij terug naar zijn oude Prince-rackets, die niet meer worden gemaakt. ‘Ik had er nog een aantal op zolder liggen. Ik had er al tien jaar niet meer mee gespeeld. Ik heb er destijds goede resultaten mee behaald. Zo won ik er Roland Garros bij de juniores in 2012 mee. Ze liggen mij duidelijk goed in de hand en brengen mij geluk. Ook de volgende weken blijf ik ze gebruiken.’

Rond 13.30 uur neemt de 29-jarige Coppejans het op tegen Alex De Minaur (ATP 17). Coppejans haalde het in 2017 van de Australiër in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. De Minaur is wel een echte grasspecialist: hij haalde vorig jaar nog de achtste finales op Wimbledon.

Nog drie Belgen

Om 12 uur speelt de eerste Belgische tennisster van de dag. Ysaline Bonaventure (WTA 91) bijt de spits af tegen de Chinese Zhuoxuan Bai (WTA 191). De twee speelden nog niet eerder tegen elkaar.

Greet Minnen (WTA 123) krijgt in de late namiddag een pittige tegenstander voorgescholteld: de Letse Jelena Ostapenka (WTA 17), de winnares van Roland Garros in 2017. Minnen en Ostapenka hebben nog niet eerder gespeeld tegen elkaar.

Ten slotte sluit Yanina Wickmayer (WTA 112) de avond af met een wedstrijd tegen Anna Blinkova (WTA 40). De twee speelden tegen elkaar in 2017, toen versloeg Wickmayer de Russin in twee sets (6-3 en 6-1).

