Israël lanceerde maandag de ‘grootste aanval in twintig jaar’ tegen een Palestijns vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Tien mensen kwamen om het leven, duizenden verlieten het kamp.

Het Israëlische leger is maandagochtend vroeg met de grote middelen binnengevallen in Jenin en in het Palestijnse vluchtelingenkamp midden in die stad op de Westelijke Jordaanoever. Ruim duizend soldaten namen aan de operatie deel. Er werden militaire bulldozers en helikopters ingezet. Drones voerden minstens tien luchtaanvallen uit.

De inval heeft al aan minstens tien mensen het leven gekost. Volgens de Verenigde Naties zijn er drie kinderen bij de slachtoffers. Zowat twintig van de honderd gewonden bevinden zich bovendien nog in kritieke toestand, blijkt uit een nieuwe update van het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid.

Zowat 3.000 Palestijnen zouden het vluchtelingenkamp in Jenin verlaten hebben. Er worden maatregelen genomen om hen op te vangen in scholen en andere gebouwen in de stad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verhinderde Israël hulpverleners om het kamp binnen te gaan om gewonden te verzorgen.

Grootste aanval sinds 2002

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft uit verontwaardiging over de aanvallen alle contact en samenwerking op vlak van veiligheid met de Israëliërs verbroken. Afgelopen januari deed hij dat ook al eens, na een gelijkaardige, maar kleinschaligere Israëlische inval in het vluchtelingenkamp in Jenin. Abbas kwam maandagavond samen met andere Palestijnse leiders om de situatie te bespreken.

Beelden zoals die maandag in Jenin te zien waren, zijn haast routine geworden in de Gaza-strook, die door de islamistische Hamas wordt geregeerd. Maar voor de Westelijke Jordaanoever, die sinds de Oslo-akkoorden deels wordt bestuurd door de Palestijnse Autoriteit, zijn ze nu uitzonderlijk. Daarom wordt de operatie de grootste Israëlische aanval op de Westoever sinds 2002, tijdens de Tweede Intifada, genoemd.

Lees ook