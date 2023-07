Risico op storm- en waterschade: noodnummer 1722 geactiveerd

Het noodnummer 1722 is geactiveerd omdat het KMI waarschuwt voor slecht weer later dinsdag. Er is een risico op storm of wateroverlast, meldt Binnenlandse Zaken.

Het KMI vaardigde een ‘code geel’ uit voor wind vanaf 23 uur dinsdagavond. Die geldt tot de ochtend in heel het land, op Namen en Luxemburg na. Aan de kust, West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen komt daar een code geel voor regen bij.

Voor storm- en waterschade waarvoor bijstand van de brandweer nodig is, kan u een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. ‘Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn’, aldus de FOD Binnenlandse Zaken.

Wie 1722 contacteert, gebruikt bij voorkeur het e-loket, klinkt het nog. Bij een digitale aanvraag via 1722 belandt de aanvraag rechtstreeks bij de brandweer. ‘Als je 1722 belt, zijn het nog steeds de operatoren in de noodcentrales 112 die de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112, zoals van mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat, kunnen afhandelen. Als je brandweerzone zelf een e-loket heeft, kan je daar ook nog terecht.’

De bedoeling van het e-loket 1722 en nummer 1722 is om de noodcentrales 112 niet te overbelasten en personen die in levensgevaar zijn niet te laten wachten, aldus Binnenlandse Zaken.

Foto: KMI

Lees ook