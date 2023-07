Rijksten werden dagelijks 14 miljoen dollar rijker

In de eerste helft van dit jaar voegden de 500 rijkste wereldbewoners 852 miljard dollar toe aan hun fortuin, signaleert Bloomberg.

Gemiddeld zwol het fortuin van de 500 meest gefortuneerden in de eerste jaarhelft met 14 miljoen dollar per dag aan, blijkt uit gegevens uit de Bloomberg Billionaires Index. Voor deze groep was dit het beste halfjaar sinds de tweede helft van 2020, toen de economie terugveerde uit de pandemie-recessie.

De oorzaak van de groeiende rijkdom is de stijging van de beurskoersen. Aandelen waren sterk in trek, ondanks de hogere rente en de oorlog in Oekraïne. De brede Amerikaanse index S&P500 steeg met 16 procent, de technologie-index Nasdaq 100 met 39 procent. Dat laatste werd mee veroorzaakt door de rage rond alles wat met kunstmatige intelligentie te maken heeft.

Musk op kop

In pure dollars gerekend werd niemand sneller rijker dan Elon Musk, de man achter Tesla. Hij kon 96,6 miljard dollar toevoegen aan zijn vermogen. Daar is trouwens in de eerste dagen van juli alweer zo’n 13 miljard bijgekomen. Mark Zuckerberg van Meta volgt met een winst van 58,9 miljard dollar.

De grote verliezer is dan weer Gautam Adani. De Indiase tycoon haalde vorig jaar nog de krantenkoppen met zijn snelle opmars in de rijkenlijst, maar verloor nu 60,2 miljard dollar. Hij brak het record van de grootste krimp van een persoonlijk fortuin op één dag. Op 27 januari zag hij zijn vermogen met 20,8 miljard dollar smelten. Dat gebeurde nadat shorter Hindenburg Research een negatief rapport over zijn imperium had gepubliceerd. Hindenburg is ook de oorzaak van de ‘verarming’ van investeerder Carl Icahn. Die moest 13,4 miljard aan rijkdom inleveren nadat Hindenburg had uitgerekend dat zijn investeringsmaatschappij overgewaardeerd was. In procent uitgedrukt is Icahn de grootste verliezer binnen de Bloomberg Billionaire Index. Hij verloor 57 procent van zijn fortuin.

