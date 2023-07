Belgische piloten Ryanair dreigen met staking

De vakbonden CNE en ACV Puls en de pilotenvereniging Beca stellen de directie van Ryanair voor een ultimatum. Als de Ierse luchtvaartmaatschappij tegen vrijdagmiddag geen ernstig voorstel doet om hun grieven op te lossen, zullen ze staken in het weekend van 15 en 16 juli.

Ryanair zou aan zijn piloten in België hebben aangekondigd dat het een collectieve arbeidsovereenkomst over de werk- en rusttijden wil opzeggen. Volgens de vertegenwoordigers van de piloten is dat strijdig met de wet.

Daarnaast is er discussie over de lonen. De piloten stemden bij het begin van de coronacrisis in met een loonsverlaging van 20 procent. Die is nog altijd van kracht. De directie weigert volgens de bonden te spreken over het terugdraaien van die verlaging, ‘ondanks de terugkeer van de enorme winsten’.

Er is een bemiddeling geweest, maar Ryanair zou de aanbevelingen van de bemiddelingscommissie niet toepassen.