Venkel met Parmezaanse kaas en citroen

Steek de barbecue aan en laat het vlees eens achterwege. Er zijn nog heel wat opties om, behalve een groetesanté, zonder al te veel voorbereiding toch wat meer smaak op de rooster te leggen.

‘De venkel in dit gerecht is heel zacht en heeft een milde smaak. Probeer hem ook een keer met een andere dressing. Rooster bijvoorbeeld een handjevol -cranberry’s mee met de venkel en gebruik een sinaasappeldressing.’

Ingrediënten

- 2 venkelknollen, in de lengte doormidden gesneden

- 6 el olijfolie

- 1 citroen, doormidden gesneden

- 8 el geraspte parmezaanse kaas

- 4 eetl. peterselie, fijngehakt (optioneel)

Bereiding

- Wrijf de venkel in met de olijfolie en wikkel de halve venkelknollen per 2 helften in aluminiumfolie.

- Rooster de pakketjes circa 35 minuten op de barbecue. Rooster de laatste 10 minuten de citroen mee met de snijkant op het rooster.

- Maak de pakketjes open en knijp de geroosterde citroen uit over de venkel. Bestrooi met de kaas en eventueel de peterselie.

