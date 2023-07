Einde loopbaan vaak zwaarder voor vrouwen

Vrouwen halen veel minder vaak dan mannen de pensioen­leeftijd terwijl ze nog fulltime werken. Dat blijkt uit een bevraging van de CM bij meer dan 4.500 55-plussers. Terwijl 73 procent van de mannen tot het einde van de loopbaan voltijds werkt, is dat bij vrouwen maar 42 procent. Ze rapporteren ook vaker moeilijkheden op het werk.

De verklaring is in de eerste plaats naast het werk te vinden. 55-plussers worden soms de ‘sandwichgeneratie’ genoemd: boven op hun job worden ze geconfronteerd met hulpbehoevende ouders en piepjonge kleinkinderen tegelijk. Die taken komen voornamelijk bij vrouwen terecht. Ze nemen naast hun baan dubbel zo vaak als mannen de zorg op van hun ouders en kleinkinderen. Hun ouders bellen eerder naar de dochter dan naar de zoon, hun kinderen rekenen vaker op oma dan op opa.

Van de 55-plussers die de bevraging invulden, blijkt 35 procent ook mantelzorger te zijn. Die groep bestaat voor 63,2 procent uit vrouwen. Ook fysiek hebben vrouwen het vaak moeilijker: bijna alle vrouwen zeggen dat ze last hebben van de menopauze, meer dan driekwart zegt zelfs dat de levenskwaliteit erdoor verslechtert. Concreet gaat het om concentratie- en geheugen­problemen en om slaaptekort.

Door te peilen naar privé- en werkomstandigheden tegelijk, kon de CM-studiedienst wiskundig berekenen welke factoren echt samenhangen met een verhoogd welzijn. Belangrijkste factor om het werken vol te houden is een goede relatie hebben met de chef, gevolgd door het gevoel dat je autonoom en zinvol kunt bezig zijn en jongere collega’s kan coachen. Wisselende uurroosters hebben een negatieve impact, telewerk een positieve.