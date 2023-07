Bij een massale aanval ‘tegen terroristische infrastructuur’ in de Palestijnse stad Jenin heeft het Israëlische leger ook bombardementen uitgevoerd vanuit helikopters en drones. Voor de Westelijke Jordaanoever is dat uitzonderlijk.

Het Israëlische leger viel maandagochtend vroeg met de grote middelen binnen in Jenin, en in het Palestijnse vluchtelingenkamp midden in die stad. Ruim duizend soldaten namen aan de operatie deel, naast ...