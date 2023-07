Een nieuwe Europese weersatelliet ziet het vanop een afstand van tienduizenden kilometers bliksemen op aarde. Hij moet meteorologen bijstaan in hun (on)weersvoorspellingen.

Zien we een bliksemflits, dan verwachten we enkele seconden erna gedonder te horen. Door de seconden te tellen, kunnen we inschatten hoe ver het onweer nog van ons verwijderd is – een gevolg van het feit ...